Calciomercato Reggina: sulla corsia di sinistra in arrivo un altro Under

La dirigenza della Reggina punta a consegnare quasi la totalità dell’organico a mister Trocini per l’inizio della preparazione. Per l’esterno offensivo e la punta da aggiungere a Ferraro probabilmente si dovrà ancora aspettare, ma per il resto della rosa, l’obiettivo è quello. Il tecnico, secondo tradizione che caratterizza le squadre che puntano a vincere il campionato, individua la collocazione dei tre Under tutti nella retroguardia, partendo dal portiere e completandola con i due esterni bassi.

Sulla corsia di destra oggi si adatta Lanzillotta al quale manca ancora l’alternativa, mentre per quello che riguarda il lato opposto, si parla molto bene del giovane Distratto, al quale il Dt Bonanno sta provando ad aggiungere Denis Fomete, terzino di spinta classe 2005, reduce da una stagione con la Primavera del Modena. I colleghi di seried24.com scrivono che l’operazione è in dirittura d’arrivo.