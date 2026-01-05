Calciomercato: la Sancataldese saluta l’attaccante Castro. Il comunicato

La Reggina cerca un attaccante e il nome più ricorrente nelle ultime settimane è quello di Castro, ormai ex attaccante della Sancataldese che ha deciso di risolvere il suo contratto comunicando, secondo quanto riferito dal Ds Meli, per una proposta irrinunciabile ricevuta da altra squadra. Da più parti si sostiene che quest’altra squadra sia propria la Reggina anche se per quelle che sono le caratteristiche più volte esposte da mister Torrisi, Castro non sembrerebbe corrispondere al profilo da lui richiesto. Vedremo.

Il comunicato

“Il club verdeamaranto comunica di aver rescisso, con decisione consensuale, il contratto di prestazione sportiva del calciatore ?????? ??????. A lui i migliori auguri, per il prosieguo della stagione sportiva“.