Calciomercato: la Scafatese continua a fare la spesa in casa del Siracusa

Il comunicato ufficiale

“Altro colpo da 90 per la Scafatese Calcio 1922 che comunica agli organi di stampa di aver trovato l’accordo per il tesseramento del centrocampista Alberto Acquadro.

Classe 1996, tra i principali artefici degli ultimi due campionati di Serie D vinti con Trapani prima e con Siracusa poi, Acquadro cresce nelle giovanili del Palermo, con cui partecipa anche al torneo di Viareggio, prima di esordire tra i grandi con la casacca del Venezia, giocando stabilmente nei due campionati consecutivi vinti di Serie D e di Serie C. Successivamente tanta esperienza in Serie C in piazze importanti come Triestina, Siena, Vis Pesaro e Turris, intervallata dall’esperienza vincente in D con il Taranto e dai play off raggiunti con il Notaresco, prima dei due successi consecutivi conquistati in terra siciliana.

Un acquisto importante sia sotto il profilo tecnico che caratteriale per i canarini, che rafforzano ulteriormente il settore centrale del campo“.

Già ufficializzati Maggio e Baldan, si attende adesso l’arrivo del difensore Suhs.