Calciomercato: la Scafatese ha preso metà squadra dal Siracusa. Arriva anche Suhs

Inarrestabile il presidente Romano che punta sulla spina dorsale degli aretusei per la promozione in C

Maggio, Baldan, Acquadro, Convitto e adesso anche Suhs per completare oltre che il reparto difensivo, anche il blocco di calciatori provenienti dal Siracusa, con la speranza che questo possa essere l’indirizzo di mercato migliore, e quindi con l’obiettivo di disputare un campionato di vertice con calciatori abituati a vincerlo. Attraverso quello che ormai è una consuetudine per tutti, l’indizio social, la Scafatese ha di fatto annunciato l’arrivo del forte difensore Suhs che a Reggio ricordano per la doppietta poi risultata decisiva oltre che per il risultato della partita, anche per la vittoria del campionato del Siracusa.

