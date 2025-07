Calciomercato Reggina: è più di un sondaggio quello con l’attaccante Montalto

Potrebbe essere lui uno dei quattro colpi in grado di modificare gli equilibri, così come ha riferito il Dg Giuseppe Praticò in conferenza stampa. Da quando il Catania ha deciso di non farlo partecipare al ritiro pre campionato al pari di De Rose, altro ex Reggina, la società amaranto è partita prima con un sondaggio per poi approfondire la disponibilità.

E secondo fonti vicine al calciatore, Adriano Montalto sarebbe disponibile a vestire nuovamente la casacca amaranto, pur se in una categoria inferiore. Il problema principale resta quello dell’ingaggio, al momento fuori portata ed elevato anche per una società di serie C, e quindi insieme al calciatore e sperando che i rossoazzurri possano dare una mano, si sta cercando una soluzione. In questi giorni si attendono notizie definitive anche su Blondett e Di Grazia.