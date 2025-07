Calciomercato: l’indizio della Scafatese che annuncia Suhs, ma il Siracusa non lo molla. I dettagli

Nel corso della conferenza stampa il presidente Ricci ha cercato di chiarire alcune situazioni riguardanti i propri tesserati, soprattutti quelli con i contratti biennali che dal dilettantismo sono passati al professionismo. I dettagli su siracusanews, con la questione più spinosa che riguarda il difensore Suhs. Un post della Scafatese annuncia il suo imminente arrivo, ma il presidente Ricci frena e prende posizione:

Leggi anche

“La notizia del giorno riguarda il difensore argentino Suhs, dato per vicino alla Scafatese – tanto che il club campano aveva pubblicato un post sui social preannunciandone l’acquisto – ma che resterà, almeno per ora, a Siracusa. La società aretusea ha infatti esercitato il diritto federale previsto dall’articolo 16, comma 1 del Noif, che consente ai club neoprofessionisti di prolungare i contratti dei propri tesserati per un massimo di 24 mesi. Un’azione che apre di fatto un “braccio di ferro” con il giocatore, che già nei primi giorni di luglio aveva annunciato sui social la fine della sua avventura in azzurro e che attualmente si trova ancora in Argentina”.

Sulla questione è intervenuto il presidente Ricci, rivendicando la correttezza della società nei confronti dei giocatori e chiedendo altrettanto rispetto in cambio. “Convitto, ad esempio, è stato lasciato andare alla Scafatese senza alcun tipo di strappo o tensione”.