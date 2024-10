Calciomercato: Siracusa, ecco il botto di mercato. Adesso è ufficiale

Non si vuole arrendere allo strapotere tecnico ed economico del Trapani l’altra siciliana, il Siracusa. Nonostante un attacco devastante e due calciatori a conclusione del girone di andata in doppia cifra (Maggio e Alma), il club aretuseo, confermando quello che vi avevamo anticipato qualche settimana addietro, preleva dal Catania l’esperto attaccante Manuel Sarao, ex calciatore anche della Reggina.

