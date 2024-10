Calciomercato, Taibi: ‘Fossi il Bari punterei su Mimmo Toscano’

Ci sono ancora delle panchine da sistemare e tra le più discusse certamente quella del Bari, strettamente legata a quella che sarà la scelta del direttore sportivo. Ciro Polito nettamente favorito e Simone Giacchetta, sul quale il Bari aveva fatto un sondaggio, che viene indicato come il prossimo Ds della Cremonese, ci sarà da sciogliere il nodo sul tecnico. Per lungo tempo è stato inserito anche dai colleghi di Bari in cima alla lista il reggino Mimmo Toscano e su di lui, ospite di Sportitalia, si è espresso in maniera netta il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi: “Punterei su Toscano per il Bari, è un allenatore che ritengo tra i migliori della categoria”.

Leggi anche