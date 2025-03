Calciomercato: il Trapani fa da apripista ad una nuova norma delle Noif

Ai microfoni di TMW Giovanni Tateo, agente di Oliver Kragl, parla del ritorno del giocatore al Trapani e la formula che lo ha consentito: “Il ritorno è stato voluto fortemente dal Presidente Antonini, vista la situazione attuale dei granata ha voluto riprendere Oliver che ha grande personalità e può riaccendere la fiammella che si è spenta nell’ambiente. Vuole riaccendere l’entusiasmo tra i tifosi. Inizialmente c’era il dubbio che l’affare non si potesse concretizzare. Il Trapani ha sfruttato l’articolo 117 bis (Noif). Sono contento che siamo stati i primi. Praticamente il mercato tra dilettanti e professionisti non si chiuderà mai. Da una parte è positivo e dall’altra negativo.

A mio parere è un regolamento che verrà rivisto, non è una cosa bella per nessuno. Ogni minimo problema un giocatore potrebbe fare in modo di andare via dal campionato di serie D e ciò non è bello né per noi e ne per le squadre dilettanti che fino al 31 marzo potrebbero perdere i propri calciatori.

Ho ricevuto una marea di telefonate da direttori sportivi e colleghi agenti per chiedermi come avessi fatto. Io non ho fatto niente, semplicemente è il regolamento”.