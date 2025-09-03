Calciomercato: alla Vibonese arriva un attaccante cresciuto nella cantera del Real Madrid

La Vibonese ha annunciato ufficialmente un acquisto di grande prospettiva internazionale, aggiungendo al proprio attacco il talento spagnolo Santos Maya Romero. Classe 2005, Maya arriva dopo aver brillato nelle giovanili del Real Madrid, una delle accademie più prestigiose al mondo, e si è già unito al gruppo di mister Raffaele Esposito, pronto a cominciare la sua avventura in Serie D.

La carriera in crescita

Santos Maya è nato il 7 luglio 2005 a Madrid e, con i suoi 1,83 metri di altezza, rappresenta un centravanti moderno, capace di unire fisicità e tecnica. Il suo percorso calcistico inizia proprio nella cantera del Real Madrid, dove ha messo in mostra notevoli doti realizzative. Nella stagione 2021/22 ha segnato 14 gol con le formazioni giovanili, mentre l’anno successivo, con la stessa squadra, ha messo a segno 4 reti in Liga Nacional Juvenil.

Il talento del giovane attaccante non è passato inosservato, tanto che nel 2023 ha fatto il suo esordio nella División de Honor Juvenil con il CF Fuenlabrada, segnando 8 gol in 26 partite, confermando le sue qualità nel calcio giovanile. Nel 2024, Maya ha fatto il salto nel calcio senior, approdando al CD Tres Cantos in Tercera RFEF, la Serie C spagnola. In questa nuova esperienza, ha disputato 23 partite segnando 4 gol, adattandosi rapidamente al nuovo livello di competizione.

Un rinforzo per l’attacco della Vibonese

Con un’esperienza già consolidata a livello giovanile e un debutto positivo nel calcio senior, Santos Maya arriva a Vibo Valentia con l’intento di continuare il suo percorso di crescita. Il club rossoblu punta su di lui per rinforzare il reparto offensivo, nella speranza di sfruttare la sua abilità nel gioco aereo, la sua capacità di muoversi senza palla e la sua attitudine a finalizzare le azioni in area di rigore.

Il suo ingaggio rappresenta un investimento importante per la Vibonese, che si prepara ad affrontare la nuova stagione con uno sguardo rivolto al futuro, cercando di accrescere la qualità del proprio organico e di puntare ad un campionato di vertice. L’arrivo di Maya è solo l’ultimo tassello di un mercato estivo che ha totalmente rivoluzionato l’organico della Vibonese.