Con la pubblicazione dei calendari, è ufficiale il cammino che la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia dovrà effettuare la prossima stagione 2018-19. Ecco tutte le date, le informazioni utili, le curiosità, gli appuntamenti da fissare in agenda.

L’esordio contro una squadra pugliese

LA PRIMA CON UNA PUGLIESE ALL’ESORDIO – Nei precedenti 11 Campionati di Serie A1/SuperLega, la Tonno Callipo non ha mai affrontato una compagine pugliese all’esordio. In passato Cuneo, Modena, Trento, Macerata, San Giustino, Verona, Civitanova. Sarà, dunque, già derby del Sud alla prima gara della stagione contro la BCC Castellana Grotte.

E’ IL SESTO ESORDIO CASALINGO – La Tonno Callipo si prepara ad esordire in casa per la quinta volta. E’ già accaduto nelle stagioni 2005-06, 2006-07, 2008-09, 2013-14 e 2017-18. In realtà, anche nella stagione 2009-10 la Tonno Callipo ha, di fatto, giocato la prima partita in casa contro Trento, ma la partita contro i gialloblù, ufficialmente da calendario, era in programma alla seconda giornata dopo la prima da giocare contro Pineto che fu recuperata successivamente.

BUONA LA PRIMA IN CINQUE OCCASIONI – La Tonno Callipo, se consideriamo anche la partita contro Trento della stagione 2009-10, ha conquistato la vittoria alla prima giornata in cinque occasioni: nella stagione 2005-06 contro Modena (in casa), nella stagione 2009-10 contro Trento (in casa), nella stagione 2011-12 contro San Giustino (in trasferta), nella stagione 2012-13 contro Trento (in trasferta), nella stagione 2013-14 contro Verona (in casa).

IL PRECEDENTE DEL 14 OTTOBRE – C’è un precedente, datato 14 ottobre, nelle tante partite disputate nella massima serie dalla Tonno Callipo. Tornando indietro a qualche anno fa, stagione 2009-10, i giallorossi giocarono in casa, mercoledì 14 ottobre, la quinta giornata del girone d’andata contro Piacenza e vennero sconfitti con il punteggio di 0-3.

La trasferta a Siena e il tour de force d’autunno

LA PRIMA IN ASSOLUTO IN TOSCANA – Domenica 21 ottobre la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia giocherà la sua prima gara fuori casa del Campionato a Siena contro la neopromossa Emma Villas. Ed è la prima volta che la compagine giallorossa affronta nella massima serie una compagine toscana. In passato, ma in Serie A2, la Tonno Callipo ha affrontato Livorno e Santa Croce.

TOUR DE FORCE TRA GLI ULTIMI GIORNI D’OTTOBRE E LA PRIMA DECADE DI NOVEMBRE – In un calendario molto più snello e meno faticoso rispetto alla scorsa stagione, c’è comunque da sottolineare un periodo di quindici giorni dove le squadre dovranno disputare cinque partite nell’arco di due settimane. Si inizia domenica 28 ottobre e si conclude domenica 11 novembre (con in mezzo il turno festivo del primo novembre): in questo arco temporale la Tonno Callipo dovrà affrontare due partite in casa (Monza e Perugia) e tre fuori (Trento, Ravenna e Latina).

LE PRIME TRE SQUADRE DELLA SCORSA STAGIONE AFFRONTARE IN CASA ALL’ANDATA – Tra le curiosità relative al calendario c’è anche quella di dover affrontare le tre squadre classificatesi ai primi tre posti della regular season 2017-18 tutte in casa nel girone d’andata (un po’ come avvenne nella scorsa stagione quando la Tonno Callipo affrontò addirittura tutte e quattro le big in casa nel girone d’andata). Arriveranno in serie Perugia il 7 novembre (turno infrasettimanale), Modena il 25 novembre. Il 23 dicembre, infine, la gara di campionato contro i vice-campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova.

Santo Stefano in Puglia e l’ultima dell’anno in casa

SANTO STEFANO IN PUGLIA COME NEL 2016 – La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia giocherà in trasferta nel giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, e lo farà in Puglia nella prima giornata di ritorno della Regular Season in casa della BCC Castellana Grotte. Già nel 2016 la compagine giallorossa giocò in Puglia nella medesima data e il precedente è benevolo perché i giallorossi espugnarono il campo dell’Exprivia Molfetta con un secco 0-3.

L’ULTIMA DELL’ANNO AL PALAVALENTIA – Per la terza volta nella sua storia, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia disputerà l’ultima partita dell’anno in casa. Domenica 30 dicembre 2018 si disputerà la seconda giornata di ritorno della Regular Season ed i giallorossi affronteranno al PalaValentia l’Emma Villas Siena. Negli altri due precedenti, la società del presidente Pippo Callipo ha giocato in casa il 29 dicembre 2004 contro Cuneo (si giocava però al Pala Corvo di Catanzaro, ko con il punteggio di 1-3) e il 29 dicembre 2016 contro Milano (vittoria giallorossa con il punteggio di 3-0).

Nella foto, Davide Marra e Luca Presta tra i riconfermati nella rosa della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 2018-19