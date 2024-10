Raccolta differenziata a Reggio: il calendario per maggio 2020

Si avvisa la cittadinanza che sono stati pubblicati i calendari di raccolta differenziata porta a porta, per il mese di maggio 2020, per le utenze domestiche del territorio comunale.

I nuovi calendari, con le medesime frequenze di raccolta dei precedenti, contengono anche le disposizioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità sul nuovo coronavirus.

Si precisa, infatti, che chi non è risultato positivo deve continuare a differenziare correttamente i rifiuti. Solo chi è positivo o in quarantena obbligatoria non deve differenziare i rifiuti ma deve utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti, (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta INDIFFERENZIATA, indossando guanti monouso e chiudendo bene i sacchetti. Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata. Subito dopo è necessario lavarsi le mani.

Si avvisa inoltre, la cittadinanza che, in ottemperanza alle misure contenute DPCM 9 MARZO 2020, l’accesso all’isola ecologica di Condera è temporaneamente sospeso, fino a nuove disposizioni. Gli utenti che avranno l’esigenza di smaltire BENI INGOMBRANTI, potranno usufruire del servizio di ritiro su prenotazione chiamando il NUMERO VERDE GRATUITO 800.759.650 (esclusivamente al piano strada), che per l’occasione è stato potenziato.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, al numero verde 800.759.650 oppure consultando la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.