Calciomercato: l’ex Reggina Fabbian nel mirino di un grande club di A

Ha iniziato tra i professionisti con la maglia della Reggina. Giovanni Fabbian è arrivato in amaranto giovanissimo e avrebbe dovuto recitare un ruolo non da protagonista. Per una serie di circostanze mister Inzaghi è stato “costretto” a gettarlo nella mischia, diventando un titolare inamovibile e addirittura capocannoniere di quella squadra con 8 reti realizzate. Una crescita esponenziale la sua che lo ha portato a indossare subito la maglia della Nazionale Under 21 e poi quella del Bologna, dove ha continuato a realizzare gol pesanti. Adesso, secondo quanto riportato da sport.sky.it, il centrocampista sarebbe nel mirino del Milan, anche se la società rossoblu, nonostante una valutazione importante, non sembra intenzionato a privarsene.

“Se Musah dovesse andare all’Atalanta, il Milan dovrebbe poi andare a prendere un nuovo centrocampista. Per questo il club rossonero ha avuto dei contatti con il Bologna per il cartellino di Fabbian, valutato circa 15 milioni di euro più bonus. I rossoblù per il momento fanno muro perchè dovrebbero poi andare a loro volta a cercare un sostituto e per questo non aprono al trasferimento“.