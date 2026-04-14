Ungheria, Magyar vince le elezioni. Princi: ‘Risultato che premia la visione europeista’

“La vittoria di Péter Magyar in Ungheria rappresenta un importante risultato che premia la visione europeista e rafforza il ruolo del PPE come pilastro di stabilità per un’Europa più forte e autorevole”.

Lo afferma l’europarlamentare di Forza Italia e del PPE Giusy Princi.

“Il voto espresso dal popolo ungherese – continua l’On. Princi – indica una scelta chiara: camminare con determinazione nel solco del progetto europeo, contribuendo a rendere l’Unione più coesa, incisiva e capace di affrontare con unità le sfide dello scenario geopolitico attuale. In questo contesto, l’affermazione di Péter Magyar, Europarlamentare del PPE, assume un significato che richiama i valori fondanti della famiglia del Partito Popolare Europeo: solidarietà, Stato di diritto, cooperazione, libertà e responsabilità condivisa. Il PPE, di cui Forza Italia fa parte in Europa – evidenzia -, si conferma ancora una volta punto di riferimento e motore di un percorso europeo fondato su pragmatismo e senso delle istituzioni. Questo risultato rappresenta un segnale incoraggiante per il futuro dell’Europa. Continuiamo a camminare insieme, guidando l’Unione con visione e determinazione, per un’Europa – conclude – capace di offrire risposte concrete ed efficaci, per la prosperità del continente, la crescita delle comunità e lo sviluppo dei territori”.

Princi: “Segnale incoraggiante per il futuro dell’Europa”

Secondo Giusy Princi, l’affermazione di Péter Magyar rafforza il Partito Popolare Europeo come punto di riferimento nel percorso dell’Unione e richiama valori come solidarietà, Stato di diritto, cooperazione, libertà e responsabilità condivisa. Nella dichiarazione, l’esponente di Forza Italia sottolinea inoltre la necessità di proseguire con “visione e determinazione” per un’Europa capace di offrire risposte concrete ed efficaci, puntando su coesione, pragmatismo e senso delle istituzioni.