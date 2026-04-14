Reggio al voto, l’invito di Tramontana: ‘Si premi il merito, come facciamo nelle nostre aziende’

Dal Vinitaly di Verona il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria esprime una considerazione in vista delle prossime elezioni comunali. Tramontana richiama con forza un principio chiaro e già espresso su queste pagine: per il futuro della città servono scelte fondate su merito, professionalità e capitale umano.

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“Questa è una grande opportunità per il nostro territorio, per la nostra città, i candidati sono ovviamente competenti, dei candidati che comunque hanno dimostrato di tenere parecchio al territorio, alla nostra città”.

Parole che mettono al centro il peso della prossima sfida elettorale, vista come un passaggio decisivo non solo sul piano politico, ma anche per la crescita amministrativa e sociale del territorio. Da qui l’auspicio che la campagna elettorale e soprattutto le scelte future possano essere guidate da un criterio preciso.

“Mi auguro tanto che si premi il merito, che si dia valore alla meritocrazia, quindi puntino tanto sulle professionalità, sul capitale umano, come noi puntiamo all’interno delle nostre aziende, al capitale umano per rendere sempre più competitive le nostre imprese”.

Il presidente della Camera di Commercio di RC utilizza un paragone diretto con il mondo delle imprese. Nelle aziende, la competitività passa dalla qualità delle persone. Lo stesso principio, secondo Tramontana, dovrebbe valere per la costruzione della futura squadra di governo cittadina.

Per questo il suo invito ai candidati a sindaco è chiaro:

“Spero che i candidati a sindaco anche puntino su questo, qualità nelle scelte, qualità nei candidati che comporranno le liste proprio per dare alla nostra città un’opportunità di crescita che merita tantissimo”.

Un richiamo che si lega anche a quanto evidenziato da CityNow in uno degli ultimi editoriali, nel quale si sottolineava la necessità, per il prossimo sindaco, di scegliere persone competenti, capaci e all’altezza dei ruoli da ricoprire. Un tema che torna oggi con forza: la meritocrazia come faro della prossima amministrazione.

È questo, in fondo, uno dei punti più sentiti anche dai cittadini. I reggini chiedono una macchina amministrativa fatta dai migliori, una giunta composta da uomini e donne competenti, in cui trovino spazio esperienza, qualità e preparazione. Non una semplice spartizione di caselle, ma una selezione costruita sul valore.

Nel messaggio lanciato da Tramontana c’è dunque un’indicazione precisa alla politica: Reggio Calabria ha bisogno di una nuova fase, e questa fase può partire solo da una scelta rigorosa delle classi dirigenti. Perché il rilancio della città passa anche, e soprattutto, dalla capacità di premiare davvero il merito.