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Reggina-Enna: designato il direttore di gara

Il match di recupero si gioca allo stadio Granillo

14 Aprile 2026 - 10:38 | Redazione

Designazione arbitrale per Reggina-Enna, gara di recupero della trentesima giornata del girone I di Serie D, in programma mercoledì 15 aprile alle ore 15 allo stadio Oreste Granillo. A dirigere l’incontro sarà il signor Michele Piccolo della sezione di Pordenone. Ad assisterlo ci saranno Piero Mansutti della sezione di Basso Friuli e Giovanni Ruocco della sezione di Brescia.

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