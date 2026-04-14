Reggina-Enna: designato il direttore di gara

Designazione arbitrale per Reggina-Enna, gara di recupero della trentesima giornata del girone I di Serie D, in programma mercoledì 15 aprile alle ore 15 allo stadio Oreste Granillo. A dirigere l’incontro sarà il signor Michele Piccolo della sezione di Pordenone. Ad assisterlo ci saranno Piero Mansutti della sezione di Basso Friuli e Giovanni Ruocco della sezione di Brescia.