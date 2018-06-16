Apprendiamo dall’ufficio Stampa della Givova Scafati Basket 1969 che anche Sergio Luise, il vice di Calvani della Viola andrà alla società campana. Di seguito il comunicato stampa che ne ufficializza il passaggio.

“La Givova Scafati rende noto di aver interrotto consensualmente il rapporto di collaborazione professionale con Alessandro Marzullo, l’assistente allenatore ingaggiato l’estate 2017 per fungere da seconda guida tecnica della prima squadra militante nel girone ovest del campionato di serie A2. La società gialloblù ringrazia il trainer di origini irpine per il lavoro espletato nell’intera stagione agonistica, per l’impegno profuso in campo e fuori con professionalità e dedizione, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali, porgendogli un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera. Contestualmente, la Givova Scafati è lieta di annunciare l’ingaggio di Sergio Luise nella veste di assistente allenatore, che affiancherà coach Marco Calvani sulla panchina gialloblù nella prossima stagione agonistica. Anche lui di origini campane, formatosi tecnicamente alla JuveCaserta prima nel settore giovanile e poi come assistente in prima squadra di coach Lele Molin e Pino Sacripanti, Sergio Luise annovera nel suo curriculum anche un’ottima esperienza da capo allenatore in serie B a Vasto. Nelle ultime due stagioni agonistiche è già stato assistente di coach Marco Calvani, prima a Recanati e poi alla Viola Reggio Calabria. A lui va il benvenuto ed un sincero in bocca al lupo da parte dell’intera dirigenza scafatese.

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