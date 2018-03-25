Le dichiarazioni del coach neroarancio dopo il colpaccio a Siena: “Un risultato importante per noi, perché il passo falso fatto con Latina che ha meritato per la partita, ci poteva lasciare un po’ di negatività mentale, invece dopo il match non mi sono arrabbiato più di tanto, ho mantenuto la calma abbiamo rimesso a posto le cose e siamo venuti qui a Siena per vincere.

Abbiamo controllato l’intero match, tranne negli ultimi due minuti, nei quali abbiamo mollato le mani dal volante. Sappiamo cosa significasse giocare contro i toscani visto che li abbiamo avuti in casa. In questo momento abbiamo raddoppiato le energie molti vogliono mettersi in vetrina. Stiamo facendo una stagione straordinaria.

Quest’estate col GM Gaetano Condello abbiamo cercato e voluto giocatori che volessero giocare con e per la squadra, abbiamo scelto due stranieri che facessero questo e così ci ritroviamo 7 giocatori in doppia cifra. Mi sono confrontato con Caroti, sono stato insistente per migliorare le negatività, durante le riunioni con il playmaker gli ho spiegato come con Biella è stato strepitoso, con Latina ha cercato di dimostrare qualcosa in più. Stasera ha ritrovato la sua personalità, disputando una prestazione di assoluta eccellenza”