Camion in fiamme sull’A2, intervengono i Vigili del Fuoco: salvo l’autista – FOTO

In soccorso alla squadra dei Vigili di Villa, sono intervenute anche le squadre di Palmi e Reggio con due autobotti da 8 mila litri

Attimi di paura questa mattina sull’autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza dello svincolo di Scilla in direzione sud. Intorno alle 6, un mezzo pesante che trasportava frigoriferi è stato completamente avvolto dalle fiamme.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Villa San Giovanni. Al loro arrivo, il rogo aveva già coinvolto l’intero camion, rendendo le operazioni di spegnimento complesse e delicate.

Fortunatamente, il conducente è riuscito a scendere dal mezzo in tempo. L’incendio ha però distrutto completamente il veicolo e il carico trasportato.

Le cause che hanno provocato il rogo restano al momento sconosciute. Le fiamme sono state domate dopo circa un’ora di intervento. Successivamente, il camion è stato rimosso e trasportato in un’area sicura per consentire la ripresa regolare della circolazione.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per la gestione del traffico, che ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso.