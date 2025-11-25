Campionati Assoluti A2: grande risultato per il reggino Marcello Bellini

Un’altra grande soddisfazion per il judo reggino. Marcello Bellini, atleta dell’A.S.D. Judo Yamashita Reggio Calabria, ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Assoluti A2, che si sono svolti a Follonica il 22 e 23 novembre 2025. Un podio prestigioso che segna il punto di arrivo di una preparazione intensa e costante, ma anche l’inizio di una nuova fase per il judo calabrese.

Bellini, con determinazione e abilità tecnica, ha superato avversari di grande livello, dimostrando il suo valore e portando alto il nome di Reggio Calabria nel panorama nazionale. Questo successo non è solo un traguardo personale, ma un segnale della crescita e del potenziale della disciplina nella nostra città.

Il risultato di Bellini è anche un’importante vetrina per l’A.S.D. Judo Yamashita Reggio Calabria, una realtà che, sotto la guida del Maestro Maurizio Crea, continua a farsi notare per il suo impegno nel formare giovani atleti e promuovere il judo a livello locale e nazionale. L’ascesa dell’atleta reggino ai vertici della competizione conferma il valore del lavoro svolto dal club, che da anni rappresenta un punto di riferimento per il judo in Calabria.

Un successo che, oltre a fare piacere agli appassionati di judo, è motivo di orgoglio per tutta la comunità sportiva reggina e calabrese.