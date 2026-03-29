Campionati Regionali Assoluti: protagonista l’Accademia della Scherma Reggio Calabria

“Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi, questi successi sono il frutto di sacrificio, passione e programmazione"

Fine settimana ricco di successi per l’Accademia della Scherma Reggio Calabria, protagonista assoluta ai Campionati Regionali Assoluti/Giovani/Cadetti disputati il 22 e 23 marzo, oltre che nella successiva prova del circuito GPG a Pianopoli. Gli atleti reggini hanno conquistato podi, piazzamenti di rilievo e numerose qualificazioni ai Campionati Italiani, confermando l’eccellenza del lavoro svolto.

Nella categoria Cadetti, dominio netto di Mattia Bellesso, autore di una gara impeccabile che lo ha condotto alla medaglia d’oro. Sul podio anche Cristiano Gabriele, che con il terzo posto conferma la sua continuità ad alti livelli. Importante settimo posto per Fabrizio Pellicanó, risultato che gli vale la qualificazione ai Campionati Italiani Silver. Sfortunato invece Enrico Bonavoglia, costretto al ritiro per infortunio.

Straordinari risultati anche nella spada femminile, dove Anna Bentivogli si conferma leader indiscussa imponendosi sia nella categoria Giovani che negli Assoluti. Ottimo terzo posto per Alessandra Villa negli Assoluti, che conquista così l’accesso ai Campionati Italiani Gold. Bene anche Grace Sorridente, quinta classificata e qualificata ai Campionati Italiani Silver.

Nella categoria Assoluti maschile, da segnalare il rientro positivo di Filippo Arnò, undicesimo dopo un lungo periodo di assenza dalle competizioni. Seguono Domenico Licastro (22°) e Matteo Calluso (24°), autori comunque di prove incoraggianti.

Buoni segnali anche dagli altri atleti in gara – Maria Bentivogli, Chiara Perlina, Mia Dattola e Chiara Carbone – che hanno dimostrato impegno, determinazione e grande spirito di crescita.

Il successo è stato bissato nel weekend successivo a Pianopoli, in occasione del Campionato Regionale GPG. Nella categoria Ragazzi, splendida doppietta con Greta Azzarà e Salvatore De Santis, entrambi sul gradino più alto del podio al termine di gare dominate con autorevolezza.

Ottime anche le prestazioni di Marco Macrì, Alessandra Scappatura, Antonio Borgia, Adriano Romeo, Viola Coppolino e Lorenzo Logoteta, che hanno evidenziato significativi progressi tecnici e agonistici.

Particolare menzione per Azzarà e De Santis, che grazie a queste brillanti vittorie conquistano la qualificazione al prestigioso Trofeo CONI, dove rappresenteranno la Calabria. I loro risultati testimoniano inoltre come la programmazione dell’Accademia parta dalle categorie di base, con un lavoro strutturato sui più giovani volto a farli crescere progressivamente fino a diventare atleti completi, formati e di alto livello.

Il presidente Andrea Bellesso ha espresso grande soddisfazione, ringraziando lo staff tecnico composto da Alessandro Arnò, Vincenzo Cordova e Claudio Romeo per l’eccellente lavoro svolto, insieme a tutti gli atleti per l’impegno e i risultati ottenuti: “Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi, questi successi sono il frutto di sacrificio, passione e programmazione”.