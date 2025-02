Rimini, il team reggino ‘S..Bronzi di Riace’ ai Campionati di cucina italiani – FOTO

Ai Campionati di cucina Italiani appena conclusi a Rimini, presso il “Beer & Food Attraction”, il team di Reggio Calabria ha ottenuto un prestigioso risultato nell’Arena della Federazione Italiana Cuochi.

La squadra, denominata “S..Bronzi di Riace”, richiama uno dei simboli più rappresentativi della città ed è il frutto di una scommessa vinta dai ragazzi con il general manager della Nazionale Italiana Cuochi.

“S..Bronzi di Riace” è un nome goliardico nato per puro gioco e dalla voglia di fare competizioni e misurarsi a livello nazionale da parte di alcuni dei componenti del team.

Il team guidato dallo chef Giuseppe Stilo

Il gruppo era capitanato dallo chef Giuseppe Stilo e contava nel box gara la presenza di:

Chef Paolo Stilo

Chef Daniele Pensabene

Chef Luca Maccari

Chef Domenico Pochiero (junior)

Chef Roberta La Piana (pastry chef)

Ad affiancarli, gli helper:

Eros Libero Ameduri

Daniele Rinaldis

Tutti i membri sono stati coordinati dalla team manager Paola Puleio.

Il ritorno della cucina reggina in gara

Erano anni che una team di cucina reggino non si presentava in gara, e il traguardo raggiunto rende ancor più dolce il risultato ottenuto, anche alla luce del poco tempo che il team ha avuto per allenarsi e per affinare le ricette portate in gara.