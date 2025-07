Campionati Italiani di categoria Danza Sportiva: tricolore per l’Asd Olympus

Si è chiuso da poco il sipario sui Campionati Italiani di Categoria 2025 di danza sportiva della FIDESM – Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali- che si sono svolti a Rimini dal 5 al 13 Luglio.

L’asd Olympus, con sede in Sant’Eufemia d’Aspromonte, sotto la direzione artistica e tecnica di Saverio Carbone e Federica Scappatura, al suo diciassettesimo anno di attività nell’ambito del Fitness e della danza sportiva, in quest’ultima occasione, colleziona uno dei più grandi risultati di sempre attraverso la medaglia d’oro ottenuta dagli atleti Mattia PIO Luppino & Benedetta Leonello, che vincono e quindi portano a casa il titolo di CAMPIONI ITALIANI 2025 per la COMBINATA STANDARD E LATINI nella categoria Youth classe A.

L’intera comunità eufemiese si tinge, con orgoglio, del tricolore italiano.

Gli atleti, evidentemente emozionati, dicono: “un’emozione difficile da descrivere: campioni italiani! Dietro questo risultato ci sono sacrifici, duri allenamenti, lacrime, gioie e una passione che non ha mai smesso di bruciare! Un grazie enorme ai maestri che hanno creduto in noi anche quando noi facevamo fatica a farlo, che ci hanno insegnato non solo la tecnica ma anche il rispetto, la disciplina e la forza per rialzarsi sempre; grazie alle nostre famiglie e a chi c’è sempre stato: questo risultato è anche vostro!”

Altrettanto soddisfatti si dicono i maestri che affermano: “una grande performance che ha portato ad una grande vittoria! Ci siamo lasciati alle spalle un anno sportivo molto complesso; abbiamo lavorato tutti duramente e il frutto di tanto lavoro è stato che questi ragazzi hanno coronato non solo il loro sogno ma anche il nostro! Per cui diciamo GRAZIE ai nostri atleti, grazie alle famiglie che li seguono sempre e che hanno riposto in noi la loro fiducia!Ringraziamo, infine, chi ha collaborato con noi in questo anno sportivo per la crescita tecnica e non solo dei nostri ragazzi.

La forza della squadra è in ogni singolo membro, la forza di ogni membro è la squadra! E noi siamo stati una squadra fortissima”.