Campionati Italiani Under 15 Lotta Greco-Romana: medaglie per i VVF di Reggio Calabria
Nella femminile, guidata dal tecnico Mariano Arena, settimo posto per il sodalizio reggino
30 Marzo 2026 - 09:10 | Comunicato
Si torna dal PalaPellicone di Ostia, sede di questi Campionati Under 15 e Centro di Preparazione Olimpica per le discipline FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali), con una medaglia d’ARGENTO e due di BRONZO.
- ARGENTO per Michael LAURENDI (già Campione Italiano Under 13 – 2025 kg. 34) che nella categ. di peso fino a 38 kg. arriva in finale e cede all’atleta Ucraino Savochenko in forza al Lotta Club Rovereto
- BRONZO per Mattia SPANO’ nella categ. di peso fino a 41 kg., parte male la sua gara, cedendo il passo all’atleta anconetano Guidi, lo stesso arriva in finale e ripesca Mattia che accede alla piccola finale per il bronzo qui l’atleta reggino dimostra tutta la sua bravura, superando per atterramento l’atleta Rumeno Ciobanu in forza al Cus Padova.
- BRONZO anche per Adriano BRUNO (già Campione Italiano Under 15 – 2025) nella categ. di peso fino a 48 kg. bene per Adriano che supera gli ottavi ai danni dell’anconetano Gjeko, si ferma ai quarti ad opera del barese Servidio che approda in finale e ripesca l’atleta reggino, che avrà la meglio, prima sul romano Palma e dopo sul roveretano Stedile è sarà medaglia per Bruno.
Gli Atleti, dice il D.T. Mimmo SPANO’ accompagnatore del Team reggino, sono stati guidati dall’angolo dal tecnico ASCIUTTO e dal Maestro Fabio SPANO’ blasonato tecnico Internazionale con esperienze in competizioni Europee e Mondiali, tanto da meritarsi dalla Federazione Nazionale l’incarico di tecnico Azzurro delle squadre Nazionali Giovanili e punto di riferimento in Calabria per lo sviluppo della Lotta che tanto sta dando alla nostra regione.
Alle medaglie di Laureandi, Spanò e Bruno, completano la squadra Under 15 maschile, Gabriele LIA, Davide TIBULEAC, Denis BOSHTYUK e Manuel DIGIFICO. Nella femminile guidati dal tecnico Mariano ARENA erano presenti: Emma ARENA, Alessia CROCE’, Giorgia Gattuso e Enrica PELLICANO’.
Settimo posto, per il sodalizio reggino, su 39 società presenti.