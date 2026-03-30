Campionati Italiani Under 15 Lotta Greco-Romana: medaglie per i VVF di Reggio Calabria

Si torna dal PalaPellicone di Ostia, sede di questi Campionati Under 15 e Centro di Preparazione Olimpica per le discipline FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali), con una medaglia d’ARGENTO e due di BRONZO.

ARGENTO per Michael LAURENDI (già Campione Italiano Under 13 – 2025 kg. 34) che nella categ. di peso fino a 38 kg. arriva in finale e cede all’atleta Ucraino Savochenko in forza al Lotta Club Rovereto

per (già Campione Italiano Under 13 – 2025 kg. 34) che nella categ. di peso fino a 38 kg. arriva in finale e cede all’atleta Ucraino Savochenko in forza al Lotta Club Rovereto BRONZO per Mattia SPANO’ nella categ. di peso fino a 41 kg., parte male la sua gara, cedendo il passo all’atleta anconetano Guidi, lo stesso arriva in finale e ripesca Mattia che accede alla piccola finale per il bronzo qui l’atleta reggino dimostra tutta la sua bravura, superando per atterramento l’atleta Rumeno Ciobanu in forza al Cus Padova.

per nella categ. di peso fino a 41 kg., parte male la sua gara, cedendo il passo all’atleta anconetano Guidi, lo stesso arriva in finale e ripesca Mattia che accede alla piccola finale per il bronzo qui l’atleta reggino dimostra tutta la sua bravura, superando per atterramento l’atleta Rumeno Ciobanu in forza al Cus Padova. BRONZO anche per Adriano BRUNO (già Campione Italiano Under 15 – 2025) nella categ. di peso fino a 48 kg. bene per Adriano che supera gli ottavi ai danni dell’anconetano Gjeko, si ferma ai quarti ad opera del barese Servidio che approda in finale e ripesca l’atleta reggino, che avrà la meglio, prima sul romano Palma e dopo sul roveretano Stedile è sarà medaglia per Bruno.

Gli Atleti, dice il D.T. Mimmo SPANO’ accompagnatore del Team reggino, sono stati guidati dall’angolo dal tecnico ASCIUTTO e dal Maestro Fabio SPANO’ blasonato tecnico Internazionale con esperienze in competizioni Europee e Mondiali, tanto da meritarsi dalla Federazione Nazionale l’incarico di tecnico Azzurro delle squadre Nazionali Giovanili e punto di riferimento in Calabria per lo sviluppo della Lotta che tanto sta dando alla nostra regione.

Alle medaglie di Laureandi, Spanò e Bruno, completano la squadra Under 15 maschile, Gabriele LIA, Davide TIBULEAC, Denis BOSHTYUK e Manuel DIGIFICO. Nella femminile guidati dal tecnico Mariano ARENA erano presenti: Emma ARENA, Alessia CROCE’, Giorgia Gattuso e Enrica PELLICANO’.

Settimo posto, per il sodalizio reggino, su 39 società presenti.