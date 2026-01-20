SIGEP, trionfa Giuseppe Molinaro: è lui il nuovo Campione Italiano di Pasticceria
20 Gennaio 2026 - 09:22 | Comunicato Stampa
L’Area Conpait del SIGEP World 2026 ha fatto da cornice a una delle competizioni più prestigiose del panorama dolciario nazionale: il Campionato Italiano di Pasticceria, organizzato da CONPAIT – Confederazione Pasticceri Italiani.
Un appuntamento che, anche in questa edizione, ha confermato il suo ruolo di riferimento per la pasticceria d’autore, attirando professionisti, appassionati e addetti ai lavori da tutta Italia.
Sette finalisti per un titolo ambito
A contendersi il podio sono stati sette pasticceri professionisti, selezionati per talento, tecnica e capacità creative:
Mariano Longo, Edoardo Gennari, Letizia Caleffi, Giuseppe Molinaro, Stefano Palumbo, Giorgio Fanara e Tatiana Rusu.
Ognuno di loro ha portato in gara un approccio personale alla pasticceria contemporanea, tra innovazione, estetica e rispetto della tradizione.
Una giuria di maestri di fama internazionale
A valutare le prove è stata una giuria composta da alcuni dei più autorevoli nomi del settore: Giuseppe Russi, Silvio Bessone, Lorenzo Puca, Jacopo Zorzi, Gregory Doyen, Francesco Boccia, Cristiano Gaggion e Giuseppe Leotta.
Presidente onorario della competizione è stato Emmanuele Forcone, mentre la presidenza di giuria è stata affidata a Pier Paolo Magni, garanzia di rigore tecnico e visione artistica.
Il verdetto: Molinaro è il Campione Italiano 2026
Dopo una finale serrata, ricca di prove ad alto tasso di precisione e creatività, la classifica ha premiato:
– 1° posto – Giuseppe Molinaro, proclamato Campione Italiano di Pasticceria 2026
– 2° posto – Letizia Caleffi
– 3° posto – Mariano Longo
Un risultato che conferma l’elevato livello della competizione e la capacità dei finalisti di interpretare al meglio le nuove tendenze del settore.
Premio “Scintilla Creativa” a Stefano Palumbo
Un riconoscimento speciale è stato attribuito a Stefano Palumbo, vincitore del Premio “Scintilla Creativa”, dedicato alla memoria di Emilia Coccolo Chiriotti, fondatrice di Pasticceria Internazionale e figura simbolo della cultura dolciaria italiana.
Il premio celebra l’originalità, l’estro e la capacità di proporre idee nuove senza perdere il legame con la tradizione.
Musolino: “Una vetrina per l’eccellenza italiana”
Soddisfazione nelle parole del presidente Conpait, Angelo Musolino, che ha sottolineato come il Campionato Italiano di Pasticceria continui a essere “un trampolino di lancio per i talenti emergenti e una vetrina dell’eccellenza artigianale del nostro Paese”, all’interno di un SIGEP World che si conferma punto di riferimento globale per gelateria, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza.
Un’edizione da ricordare
CONPAIT, i maestri di giuria e tutti i partecipanti hanno espresso un sentito ringraziamento a Italian Exhibition Group per l’ospitalità e per il supporto offerto a un’edizione 2026 che ha saputo unire competizione, formazione e celebrazione dell’arte pasticcera italiana.