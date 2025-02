In campo il cantiere formativo CSI EduSport 25

Il cantiere formativo EduSport Csi 2025 è pronto a mettere in campo, per tantissimi operatori sportivi, tecnici, dirigenti, insegnanti, volontari e giovani appassionati dello sport, le proprie competenze e numerosi itinerari programmati. L’attività formativa del Csi Reggio Calabria si pone l’obiettivo di rafforzare il ruolo educativo di tutte le figure che abitano l’associazione e vivono lo sport con competenza, passione e gratuità. Partirà a questo proposito, dalla prima settimana di Marzo, il corso per Allenatore Csi di primo livello. Le discipline sportive interessate saranno: calcio a 5, pallavolo e pallacanestro. Nell’idea di sport del Csi, la figura dell’allenatore rappresenta un punto di riferimento per la crescita dell’atleta, sotto il profilo sportivo e personale. Per tale ragione, il ruolo impone di possedere una specifica formazione tecnica e spiccate competenze educative. A brevissimo ( metà marzo ) partirà anche il Corso di formazione per Educatore Sportivo che si svilupperà attraverso quattro Clinic: Istruttore sportivo di base, Operatore Sportivo dell’Infanzia, Operatore Sportivo della Disabilità, Operatore Sportivo Centri Estivi. I percorsi formativi presentati sono destinati ad istruttori, volontari, educatori professionali, genitori, insegnanti ed allenatori del settore giovanile. Le competenze acquisite permetteranno di proporre attività a supporto delle tradizionali discipline sportive, sviluppando proposte polisportive per bambini e ragazzi. La particolare attenzione all’aspetto educativo e animativo, permetterà ai corsisti di acquisire maggiori strumenti per educare con lo sport, condividendo ulteriori competenze anche per l’educazione psicomotoria dei bambini dei primi anni della scuola primaria.

Gli itinerari formativi saranno sviluppati con una formula di didattica mista, lezioni in presenza e sul campo, incontri a distanza e mediante l’utilizzo di supporti digitali, attraverso uno studio autonomo, supportato da lezioni registrate e materiale didattico digitale, sfruttando la piattaforma Csi Academy, strumento che consentirà l’apertura di “classi” virtuali”, a sostegno delle associazioni e dei tesserati sul territorio. Tutti i corsi di formazione Csi, rilasceranno la qualifica riconosciuta dal Coni e da Sport e Salute, fattore indispensabile dopo l’entrata in vigore della nuova riforma dello sport. I formatori saranno docenti nazionali Csi e formatori locali. Gli itinerari formativi saranno coordinati dalla dott.ssa Ilenia Adore. Per le info sui corsi, il link per le adesioni e i contatti, basta consultare il sito del Csi Reggio Calabria www.csireggiocalabria.it , visitare la pagina facebook Csi Reggio Calabria o scrivere al contatto area formazione Csi Reggio Calabria: 3463342781. Il cantiere formativo Edusport lancerà anche il nuovo progetto nazionale, “My Csi”. È un nuovo servizio che garantirà numerosi vantaggi a chi fa parte del mondo arancio blu Csi. Sarà infatti possibile avere la propria tessera digitale sempre a disposizione, verificare lo stato del tesseramento, verificare la data di scadenza della propria visita medica, consultare news e documenti sempre aggiornati, scoprire convenzioni e promozioni dedicate.

Gli allenatori potranno vedersi accreditate anche le qualifiche tecniche conseguite. Inoltre, ad Aprile sarà realizzata un’attività specifica per gli animatori (giovani e adulti) delle Parrocchie delle tre Diocesi della Città Metropolitana di Reggio Calabria. All’interno del progetto “PLAY. SCENDI A GIOCARE CON NOI!”, il Comitato Provinciale Csi, avvierà il percorso formativo per Animatore Sportivo in Parrocchia che avrà l’obiettivo di formare i giovani, gli adulti e ragazzi delle parrocchie, sostenendo le stesse nelle varie attività ludiche, sportive e d’animazione territoriale. Il percorso sarà diviso in due parti: una parte generale e una specifica con laboratori a tema. A Maggio sarà proposto il CAMPUS residenziale “Ragazzi che Squadra!” L’idea è quella di replicare le esperienze realizzate in questi anni attraverso un Campus formativo residenziale. Il Campus è rivolto a tutti coloro che desiderano impegnarsi nell’animazione e nell’educazione dei ragazzi e dei giovani attraverso il gioco e lo sport. Verranno fornite nozioni sulla gestione delle dinamiche di gruppo, sull’organizzazione di attività educative attraverso il gioco, il teatro e le attività culturali, competenze nell’organizzazione di eventi di animazione territoriale e di strada. Il Campus, inoltre, ospiterà percorsi formativi per gli Arbitri del Comitato, i Dirigenti delle Società Sportive e gli Allenatori dei Gruppi Sportivi Giovanili. Nella due giorni saranno coinvolti l’Università, il Coni Calabria, Fondazioni, Enti e Associazioni del territorio.