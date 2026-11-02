Il comico reggino Santo Palumbo conquista New York: sold out a Brooklyn

Una valigia piena di battute, racconti e dialetto calabrese, anziché di cartone. Così Santo Palumbo, comico reggino direttamente da Zelig, ha attraversato l’oceano portando il suo spettacolo «Arrivano i Nostri?!?» tra Stati Uniti e Canada.

Da Buffalo a Toronto, fino al sold out a Brooklyn

Il tour ha toccato il 25 ottobre il Centro culturale italiano di Buffalo, il 26 e 27 ottobre Toronto e, il 29 ottobre, Brooklyn, dove il comico è salito sul palco del Bushwick Comedy Club, uno dei locali di riferimento della scena stand-up newyorkese. Qui è arrivata la soddisfazione più grande: biglietti esauriti e una platea ricca di calabresi, con spettatori originari di Gioiosa, Bovalino, San Roberto e di altri centri della provincia reggina.

Lo spettacolo, pensato per gli italiani che vivono lontano dalla propria terra, mescola ironia sulla famiglia, sul matrimonio, sulle abitudini quotidiane e sui piccoli paradossi della società italiana, senza rinunciare alle radici meridionali.

La comicità calabrese incontra gli italiani d’America

Particolarmente significativa l’esperienza di Buffalo, dove la serata organizzata in collaborazione con il Centro culturale italiano è diventata anche un’occasione per mantenere vivo il legame con la lingua e la cultura italiana tra le seconde generazioni di emigrati.

Non sono mancati gli episodi divertenti: dalla spiegazione della filosofia calabrese dell’«Anzi» a un pubblico americano, alla necessità di rallentare le battute per permettere a tutti di comprenderle. «Ho fatto uno spettacolo a 0,5x anziché a 2x!», racconta scherzando Santo.

A Brooklyn il pubblico chiede più dialetto calabrese

A Brooklyn, invece, il pubblico ha chiesto espressamente più dialetto. «A un certo punto una voce dalla platea mi ha chiamato: “O Santo, ‘na cortesia”. Pensavo stesse male qualcuno! E invece mi hanno chiesto: “Ndai u parri u dialettu!”».

«Uno dei miei obiettivi era arrivare nella patria della stand-up comedy e portare il cabaret puro calabrese. È stata una vittoria!», commenta il comico.

Santo Palumbo torna a Reggio con un nuovo titolo: “u mericanu ill’Archi”

Tre tappe, tante risate e un messaggio semplice: si può attraversare l’oceano, ma basta sentire parlare il proprio dialetto per ritrovarsi immediatamente a casa.

E Santo Palumbo rientra con un bagaglio ancora più ricco, pronto a raccontare questa nuova avventura. Con un titolo in più: “u mericanu ill’Archi”!