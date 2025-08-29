Reggio, al via la ‘Maccheronata sotto le stelle’ della Parrocchia di Prumo-Riparo e Cannavò

Musica, riconoscimenti e ospiti istituzionali: la Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve celebra il cammino comunitario con una serata speciale

Dopo mesi ricchi di impegno, eventi e iniziative comunitarie, la Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo e Cannavò invita tutti i cittadini a una serata speciale all’insegna della gratitudine, della musica e dell’incontro.

Domani sabato 30 agosto 2025 alle ore 20:30, presso il Centro Ricreativo “CRIC” San Nicola a Cannavò, si terrà un evento “maccheronata sotto le stelle” che celebra il cammino condiviso della comunità e il contributo di tanti uomini e donne che, con generosità, arricchiscono la vita pastorale e sociale del nostro territorio.

MUSICA E INTRATTENIMENTO CON “LA TIGRE”

La serata sarà animata dalla travolgente energia di Maria Ripepi, in arte “La Tigre”, cantante amatissima per il suo stile coinvolgente e la sua voce grintosa. Un concerto che unisce generazioni e accende lo spirito della festa!

UN CAMMINO RICCO DI INIZIATIVE

La serata rappresenta il culmine di un periodo intenso di attività: dalle giornate di volontariato e solidarietà, ai laboratori con i più giovani, dalle celebrazioni liturgiche condivise ai momenti di formazione, passando per la grande partecipazione al Palio Storico delle Contrade dello scorso luglio, simbolo dell’identità comunitaria.

RICONOSCIMENTI A CHI COSTRUISCE IL BENE

Nel corso dell’evento verranno consegnati attestati di ringraziamento a chi, con spirito di servizio e dedizione, ha contribuito attivamente alla vita comunitaria.

Saranno premiati:

Tutti i figuranti del Palio Storico delle Contrade

Il Comando della Polizia Municipale di Reggio Calabria;

Il Comando Stazione dei Carabinieri di Cannavò;

L’Associazione di Protezione Civile “Le Aquile”;

L’ODV Misericordia di Reggio Calabria;

Il gruppo parrocchiale “Uniti si Può”.

Un momento toccante sarà dedicato a chi, da anni, lavora nel silenzio per il bene della parrocchia e del territorio.

Saranno consegnati encomi a:

Antonino Dattola

Antonino Fortugno

Giuseppe Romeo

Annunziato Spinella

Vincenzo Celestino

Cristofaro Cuzzola

Un ringraziamento speciale sarà rivolto all’Arch. Angelo Frascati, titolare della ditta TermoCasa SRL, sponsor ufficiale e generoso sostenitore delle attività parrocchiali e della rinascita del territorio.

CON LE ISTITUZIONI AL FIANCO DELLA COMUNITÀ

A testimoniare l’importanza dell’iniziativa e la sinergia tra comunità e istituzioni, interverranno anche rappresentanti del Comune di Reggio Calabria:

Paolo Brunetti, Vice Sindaco;

Carmelo Romeo, Assessore;

Filippo Burrone, Assessore;

Franco Barreca, Consigliere Comunale;

Filippo Quartuccio, Consigliere Comunale e Metropolitano.

La loro presenza rafforza il legame tra le istituzioni e il tessuto sociale che ogni giorno lavora per il bene comune.

IL PENSIERO DEL PARROCO, DON GIOVANNI GATTUSO