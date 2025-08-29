Reggio, la Parrocchia del Soccorso pronta a celebrare la Settimana Mariana: il programma

La Parrocchia Santa Maria del Divino Soccorso di Reggio Calabria si prepara a celebrare la tradizionale Settimana Mariana 2025 con un ricco calendario di eventi religiosi, culturali e ricreativi.

Dal 31 agosto al 7 settembre, fedeli e cittadini potranno partecipare a momenti di preghiera, processioni, spettacoli e iniziative comunitarie che rafforzeranno il senso di appartenenza e la devozione mariana.

Il programma religioso

Durante la settimana sono previste celebrazioni quotidiane con Lodi, Sante Messe, Adorazioni eucaristiche e Rosario, oltre a solenni processioni per le vie della parrocchia.

I momenti più significativi:

Martedì 2 settembre ore 22:00 – Adorazione eucaristica al Parco Lineare Sud.

– Adorazione eucaristica al Parco Lineare Sud. Venerdì 5 settembre ore 19:00 – Processione della Madonna del Soccorso.

– Processione della Madonna del Soccorso. Domenica 7 settembre – Festa solenne della Madonna del Soccorso con tre celebrazioni: ore 8:00, 10:30 e la Messa conclusiva delle ore 19:00 presieduta da S.E. Mons. Fortunato Morrone.

Il programma culturale e ricreativo

Accanto alle celebrazioni religiose, la comunità vivrà momenti di gioia e fraternità:

Mercoledì 3 settembre ore 21:30 – “Soccorso’s Got Talent”, serata dedicata ai talenti parrocchiali.

– “Soccorso’s Got Talent”, serata dedicata ai talenti parrocchiali. Venerdì 5 settembre ore 21:30 – Commedia teatrale “Maru a cu non avia nuddu” a cura de La Brigata del Sorriso.

– Commedia teatrale “Maru a cu non avia nuddu” a cura de La Brigata del Sorriso. Domenica 7 settembre ore 21:30 – Concerto dei Briganti Italiani, con musica italiana e intrattenimento.

Iniziative sportive e sociali

Dal 29 al 31 agosto tornei di basket, volley, calcetto e ping pong per grandi e piccoli.

Nel corso della settimana, spazio anche al premio “Testimonianza e Servizio” e alla Borsa di studio “Sasà Versace”, a testimonianza dell’attenzione della parrocchia verso i giovani e la comunità.

Una festa di fede e comunità

La Settimana Mariana 2025 sarà un’occasione unica per vivere momenti di fede, amicizia e gioia condivisa, rafforzando lo spirito comunitario che da sempre caratterizza la Parrocchia del Soccorso.