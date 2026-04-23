Elezioni Reggio, Cannizzaro apre la campagna elettorale

'Adesso Reggio' lo slogan e anche l'inno che verrà fatto ascoltare domenica: 'Vi aspetto numerosi', l'invito del candidato sindaco di centrodestra

Domenica 26 aprile, alle ore 18:30 in Piazza De Nava, Francesco Cannizzaro aprirà ufficialmente la sua campagna elettorale alla guida della coalizione di centrodestra.

L’annuncio è stato rilanciato anche attraverso un video pubblicato sui social, con cui il candidato a sindaco ha invitato i reggini a partecipare all’appuntamento che segnerà uno dei passaggi centrali della corsa verso Palazzo San Giorgio.

L’invito ai cittadini

Nel videomessaggio, Cannizzaro ha chiamato a raccolta sostenitori, simpatizzanti e cittadini, dando appuntamento nel cuore della città. Accanto all’invito a essere presenti, il candidato del centrodestra ha anche annunciato che nel corso dell’evento verrà fatto ascoltare l’inno ufficiale della campagna elettorale.

È proprio questo lo slogan scelto per accompagnare la corsa elettorale di Cannizzaro: “Adesso Reggio”. Una formula che punta a sintetizzare il messaggio politico della coalizione e che il candidato ha ribadito anche nel finale del video social, chiudendo con un chiaro richiamo alla città.