Cannizzaro candidato sindaco, Cirillo: ‘Grande notizia per Reggio, nata da un legame autentico’

"Reggio ha bisogno di visione, competenza e una valida rappresentanza" le parole del presidente del consiglio regionale

“La candidatura di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria è una grande notizia. Lo è per Reggio, per la Città metropolitana, ma anche per l’intera Calabria. Una scelta importante, significativa, che nasce da un legame autentico con questo territorio e da una visione concreta per il suo futuro. Una scelta che considero importante, significativa e profondamente legata all’amore per la propria terra.

Conosco Ciccio da anni e ho avuto modo di apprezzarne da vicino le qualità politiche e umane. In questi anni ha svolto un lavoro prezioso, non solo nel ruolo di segretario regionale di Forza Italia, ma soprattutto come parlamentare, mantenendo sempre alta l’attenzione su Reggio Calabria e sulla nostra Regione, riportandole al centro dell’agenda politica nazionale. E i risultati, nel tempo, si sono visti.

Leggi anche

Francesco Cannizzaro ha dimostrato di essere un punto di riferimento autorevole, capace di costruire relazioni, dialogo e tradurre la sua visione in opportunità concrete per Reggio e il territorio. Da vero leader nazionale, è riuscito a intessere una rete importante di rapporti a livello istituzionale e governativo, che rappresenteranno certamente un valore aggiunto nella prossima sfida che lo attende.

Sono convinto che metterà a disposizione della città la stessa determinazione, lo stesso entusiasmo e la stessa concretezza che hanno sempre contraddistinto il suo agire politico. Reggio Calabria ha bisogno di visione, competenza e di una valida rappresentanza nei palcoscenici che merita di riconquistare, qualità che Ciccio ha dimostrato di possedere ampiamente.

E proprio conoscendolo, sono sicuro che da sindaco potrà guidare Reggio e la Città Metropolitana con quello spirito di servizio e quell’amore per il proprio territorio che le faranno guadagnare quel salto di qualità che merita per potenzialità, ma che nessuno fino ad ora è riuscito a farle ottenere. Con Francesco Reggio può pensare davvero in grande.

All’amico Francesco Cannizzaro va il mio più sincero e fraterno augurio di buon lavoro, con la certezza che continuerà, come ha sempre fatto, a operare con passione per il futuro e la crescita della nostra comunità.”

Salvatore Cirillo, Presidente del Consiglio regionale della Calabria