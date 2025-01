Cannizzaro lancia la sua visione per Reggio e demolisce l’amministrazione Falcomatà: “12 anni di nulla”

Una città che sia soprattutto ‘turistica, universitaria e sportiva‘. Questa è la Reggio Calabria che Francesco Cannizzaro ha in mente, una città che vuole contribuire a costruire assieme a tutto il centrodestra. Una Reggio da togliere dalle mani del centrosinistra e dall’amministrazione Falcomatà, che in 12 anni non ha prodotto nulla di positivo per la città.



"Mi dispiace a vedere la città in questo stato, l'amministrazione cerca di distogliere l'attenzione con cose stupide, come il consiglio comunale sulla sanità, un tentativo di distrazione di massa sulle mancanze dell'amministrazione Falcomatà. Forse lui si vuole candidare a Presidente della Regione, e ha pensato di invitare associazioni e sindacati di sinistra per attaccare il governo regionale e Roberto Occhiuto, che da due anni si è preso l'impegno di risollevare la sanità. Il consiglio comunale è andato male e si sono innervositi. Ma come mai in 12 anni sull'unica cosa dove avrebbero potuto incidere e risolvere i problemi non lo hanno fatto? Parlo del presidio più delicato della nostra città, ovvero l'Hospice, anche in questa occasione lo abbiamo fatto noi, lo abbiamo salvato, accreditato e rilanciato", le parole di Cannizzaro.

La conferenza stampa andata in scena presso il coordinamento provinciale di Forza Italia è l’occasione per riassumere i risultati ottenuti, tra emendamenti e altri tipi di intervento, ma allo stesso tempo serve per lanciare le scommesse e gli obiettivi legati al futuro.

Da possibile candidato sindaco? Cannizzaro sgombera il campo da equivoci e dice un ‘no’ categorico, aggiungendo però che il nome sul tavolo sarà espressione del territorio, senza imposizioni da Roma, e che Forza Italia avrà importante voce in capitolo.

“Noi facciamo la politica con un obiettivo chiaro, quello di valorizzare la città per il bene collettivo, poco importa che il sindaco è del Pd. L’importante è risolvere il problema, come ho fatto ad esempio con il Roccella Jazz. Si rischiava di perdere il festival, il sindaco Zito garbatamente mi ha posto il problema, siamo riusciti a risolvere la situazione. Il sindaco della città deve essere un padre di famiglia e sorvegliare su tutto, non fare le battute come fa il sindaco Falcomatà. Parlano degli impianti, non sono riusciti a far funzionare il tapis roulant in 10 anni”.

Dagli impianti alla mancanza di acqua, Cannizzaro cita un episodio relativo al Capodanno, dove un locale del centro città si è ritrovato senza acqua nella serata dell’evento Rai.

‘Dovremo risolvere anche questa problematica. Ricordate 8 anni fa? Tra Falcomatà e Oliverio volavano tappi di champagne con una grande torta annunciavano in pompa magna con la Diga del Menta ‘acqua per tutti’, Peccato che dopo 8 anni l’acqua ancora non arriva nelle case”, l’ennesima stilettata di Cannizzaro, che si sofferma anche altri argomenti a partire dalle tasse alle stelle e le circoscrizioni, con l’amministrazione Falcomatà che ha perso 200 mila euro per la mancata istituzione.

In sintesi, nel corso dell’evento il deputato reggino ha ricordato anche i provvedimenti dell’emendamento Cannizzaro: 4 milioni di euro per il campus universitario di Reggio, i finanziamenti anche per Roccella Jazz, le risorse per il lido comunale di Reggio Calabria e Pentedattilo. Sugli impianti sciistici di Gambarie: “Il 24 gennaio torneranno a funzionare”.

In mattinata invece Cannizzaro aveva esultato per la prossima riapertura degli impianti a Gambarie.