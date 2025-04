Giovani talenti reggini protagonisti al Teatro San Bruno: va in scena ‘Caos a Broadway!’

Un giovane talento reggino torna a far parlare di sé. Carlo Aurelio Colico, compositore, autore e regista teatrale, torna in scena nella sua città con uno spettacolo tutto da scoprire: “Caos a Broadway!”, commedia musicale brillante e coinvolgente che andrà in scena domenica 27 Aprile al Teatro San Bruno di Reggio Calabria.

Classe ’01, studente di conservatorio e già autore di musical originali molto apprezzati dal pubblico, Colico si conferma una delle voci più interessanti del panorama teatrale giovanile. Dopo i successi registrati negli scorsi anni, torna sul palco con una produzione fresca, dinamica e piena di sorprese.

Un musical che racconta il teatro e i sogni che lo animano

“Caos a Broadway!” è una dichiarazione d’amore per il teatro e i sogni che lo muovono: uno spettacolo che racconta, con ironia e ritmo, ciò che accade dietro le quinte, tra prove, imprevisti, ambizioni e desideri. Un vero e proprio “caos creativo” che riflette la voglia di mettersi in gioco e credere nella bellezza dell’arte, anche quando sembra tutto troppo difficile.

Al centro della vicenda, una segretaria qualunque che, per un puro caso del destino, si ritrova a un passo dal coronare il sogno della sua vita: diventare un’attrice e calcare finalmente il palcoscenico. Una storia che diverte, emoziona e invita a credere che tutto sia possibile. Accanto a Colico, anche in scena, Silvio Cacciatore e Benedetta Marcianò, due giovani interpreti già noti al pubblico locale. Al pianoforte, la direzione musicale è affidata alla maestra Lucia Matilde Canale.

Lo spettacolo è prodotto da Calabria dietro le quinte, in collaborazione con la compagnia Blu Sky Cabaret e il Laboratorio SceniCo, di cui lo stesso Colico è fondatore e direttore artistico.

“Un progetto che racconta quanto i giovani della nostra terra abbiano da offrire in termini di energia, talento e visione artistica. Con questa nuova produzione vogliamo dare continuità al nostro percorso e puntare sempre più in alto, guardando ai grandi palchi di festival e circuiti nazionali” – spiega Giuseppe Mazzacuva, presidente di Calabria Dietro Le Quinte.

Un gioco di squadra tra realtà locali che investono concretamente nella formazione, nella produzione e nella valorizzazione dei giovani artisti del territorio.

“Caos a Broadway!” è un orgoglio reggino, un progetto nato in città ma con lo sguardo rivolto al futuro e alla scena nazionale. Un’occasione da non perdere per sostenere i talenti locali e vivere un’esperienza teatrale autentica, giovane e appassionata.

Leggi anche

Per assistere allo spettacolo è possibile acquistare i biglietti su liveticket.it o presso il botteghino del

teatro la sera stessa dell’evento. È inoltre aperta la prenotazione tramite WhatsApp ai seguenti contatti 320.9778859/ 347.9930588