Viola vittoriosa a Capo d’Orlando, Carrea: ‘Un altro test molto utile’

La Viola supera l’Orlandina nello scrimmage disputato questa sera a Capo d’Orlando. Un altro test significativo nel percorso di avvicinamento all’esordio in campionato, con la squadra di coach Michele Carrea protagonista di una gara equilibrata e intensa, chiusa sul 69-73.

Partenza in perfetto equilibrio, con il primo periodo che si conclude sul 19-19. La Viola riesce quindi a mettere la testa avanti nel secondo quarto e va all’intervallo sul 35-36. Anche dopo la pausa il confronto resta sul filo dell’equilibrio: al termine della terza frazione il punteggio è 49-51.

Nell’ultimo periodo la Viola riesce a conservare il vantaggio e a gestire le fasi decisive dello scrimmage, conquistando un altro risultato utile nel percorso di preparazione.

Al termine del test, coach Michele Carrea sottolinea soprattutto i progressi sul piano offensivo e la continuità mostrata dalla squadra nella propria metà campo:

“Un altro test molto utile in avvicinamento alla prima partita di campionato. Utile per fare un passo in avanti nella costruzione di una identità offensiva, sulla quale sicuramente eravamo stati più discontinui nel corso delle prime amichevoli. Si conferma buono il percorso fatto fino ad oggi sulla capacità difensiva in tante situazioni di gioco”.

Il tecnico guarda quindi al lavoro delle prossime settimane:

“Un test che consideriamo molto utile e, come tutti i test preseason, torniamo a casa con lo zaino ricco di valutazioni su quello che è stato fatto bene e su quello che va migliorato. Cercheremo di utilizzare il tempo che ci separa dalla prima di campionato per migliorare la nostra performance”.