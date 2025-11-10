Capodanno Rai 2026, la Calabria si prepara al tris: scelta la location

Lo scorso anno, Reggio Calabria ha registrato numeri record: piazza piena, strutture ricettive sold out, arrivi da fuori regione e un indotto economico immediato. Vicina la fumata bianca per la nuova location...

Dopo Crotone e Reggio Calabria, la macchina organizzativa del Capodanno Rai torna a muoversi in Calabria. L’annuncio ufficiale è atteso a breve, ma il quadro sembra ormai delineato: la prossima città a ospitare il grande show di fine anno, salvo sorprese, sarà Catanzaro.

La conferma arriverà nei prossimi giorni, probabilmente venerdì 15 novembre. A lasciarlo intendere è stato anche il sindaco Nicola Fiorita, che sui social ha invitato la città a “segnare la data”, alimentando l’attesa e lasciando intuire un annuncio atteso da settimane.

La scelta rientra nell’ampio accordo triennale tra Regione Calabria e Rai, un patto che punta a promuovere il territorio attraverso una delle serate televisive più seguite dagli italiani. Il percorso era stato tracciato: un Capodanno all’anno in una diversa città calabrese. Dopo il debutto a Crotone e il bagno di folla di Reggio Calabria, ora tocca al capoluogo.

La formula è ormai collaudata. Musica, spettacolo, promozione territoriale e milioni di telespettatori collegati da tutta Italia. Per Catanzaro si tratta di un’occasione importante, un palco nazionale che proietta la città in un circuito mediatico di primo livello.

Lo scorso anno, Reggio Calabria ha registrato numeri record: piazza piena, strutture ricettive sold out, arrivi da fuori regione e un indotto economico immediato. Ma soprattutto una visibilità senza pari, con immagini e racconti della città trasmessi in tutta Italia nel giorno più simbolico dell’anno.

Se le indiscrezioni saranno confermate, Catanzaro si prepara ad accendere le luci sul Capodanno Rai 2026. E per la Calabria arriva un’altra occasione per mostrare al Paese le sue piazze, le sue energie e la sua capacità di essere protagonista sulla scena nazionale.