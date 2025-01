Capodanno Rai a Reggio, Cannizzaro: ‘Successo straordinario, grazie a operatori e Forze di Polizia’

“L’anno che verrà, il Capodanno Rai a Reggio Calabria, è stato un successo straordinario: decine di migliaia i presenti sul lungomare davanti all’enorme palco di Piazza Indipendenza, milioni i telespettatori collegati in diretta con ascolti altissimi, tra i più alti di sempre. È stato lo show di Capodanno più visto negli ultimi dieci anni, insieme a quello dello scorso anno, sempre in Calabria. Una vetrina unica per la città e per l’intera regione”.

Lo afferma l’On. Francesco Cannizzaro, parlamentare del territorio, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Coordinatore regionale del partito in Calabria.

“Un grazie – prosegue – alla Rai e a tutti gli operatori che hanno lavorato per la straordinaria riuscita dell’evento. Ringrazio in particolare le Forze di Polizia, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile. Grazie al Prefetto Clara Vaccaro per l’impeccabile lavoro di coordinamento e al Questore Salvatore La Rosa per la perfetta macchina operativa messa in campo per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini”.