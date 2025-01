Capodanno Rai a Reggio, i gruppi di maggioranza: ‘Organizzazione perfetta e vetrina splendida’

Il Capodanno Rai 2025, con il celebre spettacolo “L’anno che verrà”, è stato un evento che rimarrà indelebile nella memoria di Reggio Calabria. Non poteva esserci un miglior augurio per un buon inizio dell’anno per la città. Uno spettacolo che ha messo in risalto la straordinaria bellezza del territorio e le sue innumerevoli meraviglie, portando tutta Italia a scoprire l’eccezionale fascino di questa terra affacciata sullo Stretto. L’organizzazione dell’evento è stata impeccabile, priva di sbavature, grazie all’impegno delle forze dell’ordine, della polizia locale, delle maestranze delle società comunali, di Castore e di Atam, e grazie alla collaborazione attiva di cittadini e commercianti locali. In particolare, questi ultimi hanno affrontato con piena consapevolezza quei piccoli cambiamenti necessari per garantire che lo spettacolo si svolgesse nel migliore dei modi, in piena sicurezza, e con il massimo coinvolgimento di cittadini e turisti. E così è stato: tutto ha funzionato alla perfezione, con un’enorme ricaduta d’immagine per la città e con un eccezionale indotto economico in termini di ricettività turistica.

Leggi anche

Un Capodanno televisivo da record

“Il pubblico che ha seguito l’evento attraverso gli schermi della rete – hanno spiegato i consiglieri – ha avuto la possibilità di vivere, anche a distanza, l’atmosfera unica che ha avvolto la città. Molti reggini, ma anche turisti provenienti da tutte le parti d’Italia, hanno scelto di essere presenti a Reggio, per aspettare insieme lo scoccare della Mezzanotte, immersi nella musica e nel calore della festa. La decisione di affidare a Reggio Calabria il compito di ospitare l’evento di Capodanno è stata una scelta sicuramente felice, ma che è diventata realtà solo grazie all’impegno di tutte le istituzioni che, unite, hanno lavorato con determinazione per garantire la riuscita di un evento senza intoppi. La sinergia tra i vari soggetti coinvolti, a cominciare dalla Regione Calabria e dalla stessa Rai, ha permesso di offrire uno spettacolo straordinario che ha riscosso un ampio consenso e grande apprezzamento, con altissimo share di gradimento televisivo.”

Il Capodanno in musica de “L’anno che verrà” ha rappresentato, tuttavia, solo l’apice di un’intensa e ricca programmazione natalizia che ha animato la città durante tutto il periodo delle festività, e che si protrarrà ancora nei prossimi giorni. Per quest’anno, come mai prima d’ora, l’Amministrazione comunale, anche in parte di concerto con la Città Metropolitana, ha fatto uno sforzo particolare per coinvolgere tutta la popolazione, senza escludere nessuno, dalla zona centrale alle periferie. Il programma, infatti, è stato pensato per abbracciare ogni fascia della cittadinanza, dai più grandi ai più piccoli, dalle famiglie alle persone sole e meno fortunate. Un impegno che ha trovato concreta realizzazione grazie ai fondi destinati alla programmazione degli eventi, sotto la direzione del sindaco Giuseppe Falcomatà e dell’intera squadra della Giunta e della maggioranza comunale. L’obiettivo è stato rendere le festività un momento di gioia condivisa, per fare in modo che ogni reggino potesse vivere pienamente l’atmosfera natalizia.

Leggi anche

Luminarie, droni e un albero simbolico

“A conferma dell’apprezzamento dei cittadini, è stata notevole la partecipazione agli eventi proposti, tra cui le spettacolari luminarie che hanno illuminato numerosi angoli della città, creando un’atmosfera magica. Ha certamente lasciato il segno lo spettacolo con 500 droni che hanno solcato i cieli dell’Arena dello Stretto, con un’esposizione mediatica elevatissima, regalando un’emozionante vista notturna, e le casette natalizie, che hanno attirato tantissimi visitatori. L’Albero di Natale si è invece rivelato uno dei simboli delle festività reggine, diventando uno dei luoghi più fotografati della città. Un elemento che resterà anche nei prossimi anni, dato che è stato acquistato con fondi comunitari, evitando così ulteriori spese da parte del Comune.”

Gli eventi culturali e i concerti, come quelli a Piazza Italia e, in particolare, il concerto del primo gennaio al Teatro Cilea, hanno contribuito a rendere queste festività ancora più speciali. Il successo di queste iniziative è stato evidente e si prevede che l’entusiasmo continui anche nei giorni successivi, fino all’Epifania. Il clima di partecipazione e di festa che ha caratterizzato il Capodanno 2025 e le feste a Reggio Calabria è stato davvero unico. I consiglieri di maggioranza si dicono certi che “il gradimento della cittadinanza e dei turisti non potrà che aumentare, segnando un successo che si estenderà oltre le festività natalizie e contribuendo a raccontare sempre più la bellezza della nostra amata Reggio.”