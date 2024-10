Capodanno a Reggio Calabria, divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche

Attraverso il sito ufficiale del comune di Reggio Calabria, sono state pubblicate le seguenti Ordinanze del Sindaco Giuseppe Falcomatà:

Ordinanza n. 88 del 29-12-2017

Divieto assoluto di vendita di bevande contenute in vetro o lattine in occasione degli eventi: a Piazza Duomo (Capodanno a Piazza Duomo) e “Capodanno in Piazza scalinata Teatro Cilea”. Il divieto ha decorrenza dalle ore 18,00 del 31.12.2017 sino alle ore 9 del 01.01.2018

Ordinanza n. 89 del 29-12-2017

Divieto assoluto di vendita su suolo pubblico di bevande alcoliche fino al 06.01.2018, a tutti gli operatori commerciali compresi quelli ambulanti.