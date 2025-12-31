Rocco Hunt: ‘Calabria arrivo! Sarà un super Capodanno’

Reggio Calabria si prepara a salutare il nuovo anno con il “Capodanno Stai”, che avrà come protagonista il rapper campano Rocco Hunt. L’evento, che si terrà nella serata di mercoledì 31 dicembre, è organizzato dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con Radio 105.

Rocco Hunt e la sua promessa per il Capodanno

Il rapper, molto atteso dai suoi fan calabresi, ha annunciato il suo imminente arrivo in terra reggina attraverso una storia Instagram, dichiarando:

“Sarà un Capodanno super”.

Hunt promette uno spettacolo indimenticabile e coinvolgente, che avrà luogo subito dopo il suo impegno al Capodanno Rai di Catanzaro. Dopo la mezzanotte, il rapper si sposterà a Reggio Calabria per un concerto esclusivo in Piazza Indipendenza. Accompagnato da una band dal vivo, il suo show regalerà ai presenti una notte di musica festosa.

Il programma della serata

L’evento, gratuito e aperto a tutti, inizierà alle 23:00 e vedrà sul palco anche artisti emergenti come Yosef, Mydrama, Enula e Simo, pronti a far ballare il pubblico con le loro performance. A chiudere la serata ci sarà un dj set curato da Roby Giordana, uno dei volti più noti della scena musicale locale.

La conduzione e l’atmosfera di festa

A condurre la serata, ci saranno le speaker di Radio 105, Camilla Ghini e Manola Moslehi, che animeranno l’evento con la loro energia e professionalità, creando un’atmosfera di festa e coinvolgimento.

Un Capodanno che si preannuncia all’insegna della musica, del divertimento e della condivisione, un’occasione unica per vivere la magia della notte di San Silvestro a Piazza Indipendenza.