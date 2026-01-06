Sanità in Calabria, Caputo: “Tridico profeta di sventure. Noi lavoriamo, lui che fa?”

“Ipotizzare come fa il professor Tridico – in maniera sciacallesca – la chiusura di Polistena è una ricostruzione falsa e strumentale che serve solo a spaventare i cittadini. Questo governo regionale non ha alcuna intenzione di sacrificare l’ospedale, al contrario, stiamo lavorando non solo per garantire la continuità dei servizi ma anche per rendere i concorsi più attrattivi e per investire nelle tecnologie e nelle infrastrutture che per decenni sono state lasciate al degrado”. Il consigliere regionale di Forza Italia, Pierluigi Caputo, replica a Pasquale Tridico sul tema della sanità in Calabria.

“Invece di fare il profeta di sventure da Bruxelles, con inutili comunicati scritti a 1.400 km di distanza dalla Calabria, Tridico si prodighi per il superamento dei vincoli di spesa sul personale sanitario, che sono il vero cappio al collo della sanità.

La solidarietà ai cittadini e agli operatori si dimostra collaborando per risolvere i problemi strutturali, non cavalcando le difficoltà.

La salute dei calabresi non può essere un terreno di perenne scontro politico, ma una priorità che noi stiamo difendendo con i fatti, garantendo la permanenza di servizi essenziali in territori complessi come quello della Piana di Gioia Tauro. Noi siamo qui a lavorare e a crederci, Tridico cosa fa?”, conclude Caputo.