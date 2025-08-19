Bianco, controlli a Ferragosto: patenti di guida ritirate e sanzioni per 3.500€
Ferragosto a Bianco:, Carabinieri intensificano i controlli. Una denuncia, tre ritiri di patente e sanzioni per 3.500 euro.
19 Agosto 2025 - 10:28 | Comunicato
Procedono ininterrotti i servizi dei Carabinieri della Compagnia di Bianco (RC), soprattutto durante la stagione estiva, ove all’accrescere del flusso turistico, aumenta anche il rischio di violazione delle norme e di comportamenti scorretti, che possono incidere, talvolta anche gravemente, sull’incolumità dei cittadini.
Controlli a Ferragosto: più sicurezza sulle strade
Nel corso dei controlli del trascorso ferragosto, i militari dell’Arma hanno intensificato la loro presenza sul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale nelle ore serali e notturne.
Il fine è stato quello di garantire l’ordinato svolgimento della vita delle comunità locali e assicurare un elevato livello di sicurezza, sia per gli automobilisti che per i pedoni.
Guida in stato di ebbrezza: denunce e sanzioni
L’obiettivo principale dei Carabinieri è stata la prevenzione e il contrasto della guida in stato di ebbrezza, conseguente all’abuso di sostanze alcoliche.
Questo comportamento, infatti, non solo è nocivo per i conducenti, ma mette a repentaglio la sicurezza di automobilisti e pedoni.
Il bilancio complessivo dei controlli:
- 1 denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica,
- 3 ritiri di patente,
- sanzioni accessorie per un ammontare di circa 3.500 euro.
Prevenzione e vicinanza alla popolazione
L’attività di controllo ha rappresentato anche un’occasione di sensibilizzazione della popolazione sul rispetto delle norme stradali.
Oltre a sanzionare le condotte illecite, i militari hanno dialogato con i cittadini, sottolineando l’importanza della prevenzione e della responsabilità individuale nella guida.
L’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri
L’Arma dei Carabinieri conferma il proprio impegno quotidiano a tutela della sicurezza pubblica ed invita tutti gli utenti della strada, in particolare i giovani, a mantenere comportamenti prudenti e rispettosi delle regole, rendendo più sicuri i luoghi del divertimento e della socialità.
Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, per l’uomo deferito, vige il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva.