Bianco, controlli a Ferragosto: patenti di guida ritirate e sanzioni per 3.500€

Procedono ininterrotti i servizi dei Carabinieri della Compagnia di Bianco (RC), soprattutto durante la stagione estiva, ove all’accrescere del flusso turistico, aumenta anche il rischio di violazione delle norme e di comportamenti scorretti, che possono incidere, talvolta anche gravemente, sull’incolumità dei cittadini.

Controlli a Ferragosto: più sicurezza sulle strade

Nel corso dei controlli del trascorso ferragosto, i militari dell’Arma hanno intensificato la loro presenza sul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale nelle ore serali e notturne.

Il fine è stato quello di garantire l’ordinato svolgimento della vita delle comunità locali e assicurare un elevato livello di sicurezza, sia per gli automobilisti che per i pedoni.

Guida in stato di ebbrezza: denunce e sanzioni

L’obiettivo principale dei Carabinieri è stata la prevenzione e il contrasto della guida in stato di ebbrezza, conseguente all’abuso di sostanze alcoliche.

Questo comportamento, infatti, non solo è nocivo per i conducenti, ma mette a repentaglio la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Il bilancio complessivo dei controlli:

1 denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica,

3 ritiri di patente,

sanzioni accessorie per un ammontare di circa 3.500 euro.

Prevenzione e vicinanza alla popolazione

L’attività di controllo ha rappresentato anche un’occasione di sensibilizzazione della popolazione sul rispetto delle norme stradali.

Oltre a sanzionare le condotte illecite, i militari hanno dialogato con i cittadini, sottolineando l’importanza della prevenzione e della responsabilità individuale nella guida.

L’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri

L’Arma dei Carabinieri conferma il proprio impegno quotidiano a tutela della sicurezza pubblica ed invita tutti gli utenti della strada, in particolare i giovani, a mantenere comportamenti prudenti e rispettosi delle regole, rendendo più sicuri i luoghi del divertimento e della socialità.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, per l’uomo deferito, vige il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva.