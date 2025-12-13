Reggio, al carcere di Arghillà una partita per la libertà. Russo: ‘Così costruiamo veri percorsi di recupero’

Un’iniziativa che va oltre lo sport e diventa parte di un percorso strutturato.

Così la Garante regionale dei detenuti, Giovanna Russo, ha commentato il quadrangolare “Una partita per la libertà”, svoltosi alla Casa circondariale di Reggio Calabria – Arghillà, sottolineando il valore istituzionale e sociale dell’evento.

“Siamo particolarmente fieri di questo quadrangolare di calcio perché è un momento non solo di attività sportiva condivisa tra la popolazione privata della libertà personale e le istituzioni che hanno voluto prendervi parte. Credo che siano momenti di alta sensibilizzazione che la città dentro le mura debba vivere”.