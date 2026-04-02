Reggio Metrocity a Tuttofood 2026: pubblicato l’avviso per la selezione delle imprese

La Città Metropolitana di Reggio Calabria conferma il proprio impegno nella promozione delle eccellenze agroalimentari del territorio partecipando alla prossima edizione di Tuttofood, la prestigiosa fiera B2B di riferimento internazionale per l’agroalimentare, in programma a Milano dall’11 al 14 maggio.

L’Ente ha pubblicato un apposito avviso pubblico finalizzato alla selezione di 10 imprese del comparto agroalimentare interessate a prendere parte all’iniziativa nell’ambito dello spazio espositivo dedicato alla Città metropolitana.

L’obiettivo è sostenere i processi di internazionalizzazione delle produzioni locali, offrendo alle aziende del territorio un’importante vetrina per la promozione, il networking e lo sviluppo di nuove opportunità commerciali, in un contesto altamente qualificato e competitivo.

Il percorso con la Regione Calabria

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di collaborazione istituzionale con la Regione Calabria, volto a rafforzare in maniera coordinata le politiche di promozione economica e valorizzazione delle filiere produttive locali. La partecipazione a Tuttofood rappresenta infatti un ulteriore tassello di una strategia che punta a consolidare il posizionamento del territorio sui mercati nazionali e internazionali, collocandosi all’interno dello strutturato piano fieristico della Città metropolitana che consente già da anni di promuovere le produzioni reggine, favorire incontri B2B e costruire relazioni commerciali strategiche.

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Le dichiarazioni di Versace e Mantegna

“Negli ultimi anni abbiamo realizzato un percorso che ha rafforzato la visibilità del territorio e la competitività delle sue imprese – dichiarano il Sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace e il Consigliere metropolitano delegato alle Attività Produttive Domenico Mantegna– La partecipazione a Tuttofood rappresenta, ancora una volta, una straordinaria occasione per valorizzare il nostro patrimonio agroalimentare e rafforzare la presenza delle aziende reggine nei mercati nazionali e internazionali. In sinergia con la Regione Calabria stiamo costruendo un sistema di promozione sempre più strutturato ed efficace. Con questo nuovo avviso intendiamo offrire un’ulteriore opportunità concreta alle realtà imprenditoriali agroalimentari del territorio, sostenendole in un percorso di crescita, innovazione e apertura verso nuovi mercati. La qualità delle nostre produzioni merita palcoscenici di rilievo e Tuttofood è certamente uno di questi”.

Le imprese interessate potranno consultare l’avviso pubblico e presentare la propria candidatura entro il 10 aprile 2026 secondo le modalità indicate sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria al link https://www.cittametropolitana.rc.it/area_letturaNotizia/633858/pagsistema.html.