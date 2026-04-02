Turismo esperienziale, Nucera: ‘Borghi, parchi e lavoro a distanza per far crescere la Calabria’

Il Forum sul turismo esperienziale, promosso dalla Regione Calabria e tenutosi a Falerna Marina nei giorni scorsi, ha acceso i riflettori su una visione di sviluppo che possa guardare alla Calabria reale, autentica, diffusa. Una Calabria fatta di borghi, natura, parchi, tradizioni, cultura, cammini, paesaggi ed enogastronomia. Un patrimonio vastissimo che, se ben organizzato e valorizzato, può rappresentare una leva concreta di crescita economica e sociale.

A intervenire sul tema è Giuseppe Nucera, presidente del movimento “La Calabria che vogliamo” ed ex presidente di Confindustria Reggio Calabria, che torna a rilanciare una proposta già avanzata nei mesi scorsi, ribadendo la necessità di partire dai borghi per costruire una nuova idea di sviluppo regionale.

“Il Forum – afferma Nucera – ha messo in luce i turismi calabresi, con le varie peculiarità, lontani dagli stereotipi del turismo tradizionale. Eccellenza della nostra regione è la ricchezza e varietà dell’offerta turistica, che presenta ancora enormi margini di crescita, a partire dai borghi che rappresentano la storia e la cultura della nostra regione”.

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La proposta per i borghi calabresi

Nel suo intervento, Nucera ha riportato al centro una proposta già formulata in passato: utilizzare il patrimonio immobiliare oggi inutilizzato nei piccoli centri per favorire il ripopolamento delle aree interne e attrarre nuove presenze stabili in Calabria.

“Ripropongo l’idea di ripopolare i nostri borghi, offrendo la possibilità di venire a vivere in Calabria, lontano dallo stress e dai ritmi frenetici del nord, nei nostri territori ricchi di potenzialità. In diversi borghi esistono numerosi immobili abbandonati, che è possibile recuperare, ristrutturare e dare in comodato d’uso gratuito a chi vuole lavorare a distanza trasferendosi in Calabria”.

Per Nucera, non si tratta soltanto di una misura abitativa, ma di una visione capace di generare effetti concreti sul territorio.

“Ogni unità abitativa che torna a vivere significa rimettere in circolo l’economia e creare un indotto”.

Un database per l’offerta turistica

Accanto al tema dei borghi, Nucera punta anche sulla necessità di rendere l’offerta turistica calabrese più facilmente accessibile e organizzata, soprattutto nei confronti dei mercati esteri.

“La Regione Calabria potrebbe creare un database così che il tour operator estero possa trovare sulla rete i servizi e le attività che richiede. È il momento di mettere sul web un sistema di questo tipo, che assicurerebbe ulteriore sviluppo”.

Parchi, foreste e turismo tutto l’anno

Nella riflessione di Nucera trova spazio anche il tema ambientale e naturalistico, considerato parte essenziale di una moderna strategia turistica regionale. Il presidente de La Calabria che vogliamo riconosce il lavoro avviato dalla Regione, ma sollecita un’attenzione ancora più forte verso il patrimonio forestale e i grandi parchi calabresi.

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