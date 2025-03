Paola, detenuto 40enne trovato senza vita: aperta un’indagine

La Procura indaga sulla morte di un detenuto romeno trovato senza vita in carcere. Ipotesi suicidio, attesa per l’autopsia

Un uomo di 40 anni, di origine romena, è stato trovato morto nella mattinata di ieri all’interno del carcere di Paola, dove si trovava detenuto.

Sul caso, la Procura della Repubblica di Paola ha aperto un’indagine come atto dovuto, per chiarire le cause del decesso.

Ipotesi di suicidio, indagini in corso

Secondo fonti sindacali della polizia penitenziaria, l’uomo potrebbe essersi tolto la vita, ma sarà compito degli inquirenti stabilire con certezza le circostanze della morte.

Sono in corso accertamenti investigativi per ricostruire gli ultimi momenti di vita del detenuto e verificare se ci siano stati segnali premonitori o anomalie nella gestione della sua detenzione.

Situazione nelle carceri e il problema dei suicidi

Il caso di Paola riaccende l’attenzione sulla delicata situazione nelle carceri italiane, dove il fenomeno dei suicidi tra i detenuti continua a destare preoccupazione.

Negli ultimi anni, il tema del sovraffollamento carcerario e della fragilità psicologica dei detenuti è stato più volte al centro del dibattito pubblico, con richieste di interventi per migliorare il supporto psicologico e la tutela della salute mentale nelle strutture detentive.

Le autorità competenti procederanno ora con tutti gli accertamenti necessari, compresa l’autopsia, per stabilire con esattezza le cause della morte del quarantenne.

Ansa Calabria