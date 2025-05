Riparte l’attività di AIB a Cardeto per la prevenzione degli incendi

Il Sindaco di Cardeto, Daniela Arfuso, ringrazia Calabria Verde per il lavoro svolto nella prevenzione degli incendi e per l’impegno nel territorio

“Anche quest’anno riparte con determinazione, grande senso di responsabilità e attenta programmazione, l’attività di AIB che, già dall’anno scorso, ha visto nascere nel nostro territorio comunale una nuova postazione AIB con l’obiettivo di rafforzare la già esistente, vicina e bravissima squadra AIB di Saguccio“. E’ quanto afferma il sindaco di Cardeto, Daniela Arfuso.

“Una squadra AIB su Cardeto composta da ex lavorati Legge 15/2008 transitati a Calabria Verde dopo anni di servizio presso il nostro Comune è un traguardo importantissimo che ha superato anche le nostre aspettative per diversi motivi: ha un valore sociale smisurato perché ha prodotto il reimpiego di validissimi lavoratori con riconoscimento dello “status di lavoratori dipendenti” dopo anni di precariato; rappresenta un esempio di buona pratica amministrativa in quanto la collaborazione e la sinergia tra Enti e Istituzioni locali è uno strumento utile per garantire la tutela e la salvaguardia dei territori; ha prodotto maggiori servizi e ulteriori mezzi e strumenti per la tutela e difesa di tutto il territorio Aspromontano“.

Un passo avanti per la prevenzione degli incendi

“Le ferite dell’emergenze incendi degli ultimi anni ci hanno lasciato un segno indelebile ma è nostro dovere mettere in atto ogni azione necessaria e utile a prevenire ulteriori danni e ciò non poteva prescindere da un’ampia collaborazione avviata con Calabria Verde che ha ottenuto grandissimi risultati.

Ringrazio il Direttore Generale Oliva e tutta Calabria Verde, per aver investito su questi ragazzi e per aver programmato misure di prevenzione più incisive per i nostri territori, così come ringrazio l’ing. Umberto Malagrino, il dr. Rodolfo Nucera e il dr. Giovanni Salute, per il lavoro svolto e per l’affiancamento alle squadre impegnate nella lotta contro gli incendi e tutti i dipendenti di Calabria Verde che hanno scelto di mettersi a servizio delle nostre comunità”.

L’impegno del Comune di Cardeto nella lotta contro gli incendi

“Anche il Comune di Cardeto ha fatto e continuerà a fare la sua parte in piena sinergia con tutti gli Enti nell’attività di prevenzione e lotta contro gli incendi per cercare di preservare il nostro vastissimo territorio e le nostre comunità”, conclude il sindaco Arfuso.