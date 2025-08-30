Cardeto, Giusi Princi all’incontro ‘Europa e Sviluppo dei Territori’
Oggi a Cardeto l’incontro “Europa e Sviluppo dei Territori” con Giusi Princi. Dialogo tra UE, istituzioni e cittadini
30 Agosto 2025 - 09:40 | Comunicato
Si terrà oggi, sabato 30 agosto, alle ore 18:00, in Piazza De Nava a Cardeto (Reggio Calabria) l’incontro pubblico “Europa e Sviluppo dei Territori”, un importante momento di confronto e dialogo sui rapporti tra Unione Europea, istituzioni locali e comunità.
L’evento, promosso dalla Pro Loco di Cardeto, vedrà la straordinaria partecipazione dell’europarlamentare Giusi Princi.
Un’iniziativa per avvicinare Europa e cittadini
L’iniziativa intende rafforzare il dialogo tra Europa e territori, offrendo ai cittadini e agli amministratori strumenti concreti per una partecipazione attiva e consapevole alle politiche comunitarie.
Durante l’incontro sarà presentato il servizio “Europa a casa”, fortemente voluto dall’On. Giusi Princi per aggiornare mensilmente tutti gli stakeholder (Enti, Associazioni, Ordini, Giovani, Imprese) sulle opportunità di finanziamento promosse dall’Unione europea con azioni di accompagnamento alla progettazione.
Partecipanti e saluti istituzionali
L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e figure di rilievo del panorama politico e amministrativo, con l’obiettivo di analizzare strumenti, opportunità e prospettive per favorire la crescita dei territori attraverso le politiche europee.
Interverranno per i saluti istituzionali:
- Avv. Daniela Arfuso, Sindaco del Comune di Cardeto.
- Dott. Domenico Romeo, Sindaco di Calanna e Consigliere Metropolitano.
- Dott. Michele Spadaro, Sindaco di Laganadi e Presidente dei Sindaci dell’Area dello Stretto.
La sessione tecnica e gli strumenti operativi
La sessione tecnica sarà affidata all’Avv. Valentina Marciano e all’Ing. Stefano Infantino, con la presentazione del portale www.europaacasa.eu dedicato ai bandi europei, strumento operativo per favorire l’accesso a risorse e opportunità comunitarie.
Chiuderà i lavori l’intervento della Dott.ssa Giuseppina Ierace, Presidente Regionale EPLI, con una riflessione sul tema “Le comunità locali come laboratori di innovazione sociale e sviluppo sostenibile”.
A moderare l’incontro sarà la giornalista Anna Foti.