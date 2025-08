Reggio, furto di energia elettrica per 20mila euro: due denunce

Proseguono i controlli dei Carabinieri per il contrasto alle attività illecite nei centri dell’entroterra reggino. I militari della Stazione di Cardeto, impegnati in un servizio a largo raggio, hanno denunciato in stato di libertà due soggetti del posto con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica.

Cavi interrati abusivi e contatori manomessi

L’attività è scaturita da un controllo in un’area rurale riconducibile ai due indagati. Qui i militari hanno scoperto un cavo elettrico decorticato e interrato in modo artigianale, che partiva dall’abitazione degli stessi. Gli accertamenti tecnici, eseguiti con il supporto di personale specializzato, hanno evidenziato la manomissione del contatore e la presenza di due ulteriori cavi abusivi: questi alimentavano direttamente una pompa di irrigazione collocata all’interno di un capanno su un terreno nelle loro disponibilità.

Danno economico stimato in 20.000 euro

Il danno stimato ai danni dell’ente erogatore si aggira attorno ai 20.000 euro.

Attività preventiva e controllo del territorio

L’intervento si inserisce nel quadro delle attività preventive disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, che, anche attraverso le Stazioni presenti nei piccoli centri, come quella di Cardeto, continua a garantire una costante attività di controllo del territorio e di vicinanza alla popolazione.

Si precisa che, in base al principio della presunzione di innocenza, le persone denunciate devono essere considerate non colpevoli fino a sentenza definitiva.