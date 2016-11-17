Carducci: convocazione per eventuale stipula dei contratti

Le operazioni relative alla stipula di contratti a tempo determinato saranno effettuate in data 21 novembre 2016, alle ore 09:00.

Sede e modalità della convocazione

Gli aspiranti dovranno presentarsi alla data e all’orario di cui sopra, presso la Sala delle riunioni sita al pianoterra dell’Istituto Comprensivo “Carducci-V. Da Feltre di Reggio Calabria, Via Cannizzaro 12 – 89123 Reggio Calabria.

La presente comunicazione vale per gli interessati quale convocazione a tutti gli effetti, poiché non sono previste convocazioni individuali.

Hanno titolo a stipulare contratti a tempo determinato mediante l’accettazione scritta della relativa proposta di assunzione, gli aspiranti, utilmente collocati nelle relative graduatorie, presenti alla convocazione personalmente o tramite persona munita di specifica delega, nonché gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al Dirigente responsabile delle operazioni in questione. Non hanno titolo alla stipula dei contratti a tempo determinato gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate (art.3 c. 2 del D.M. 13 giugno 2007). Per assicurare la copertura dei posti, gli aspiranti sono convocati in numero superiore rispetto alla reale disponibilità dei posti, in previsione di eventuali assenze o rinunce da parte degli aspiranti convocati; pertanto, gli avvisi di convocazione non costituiscono un impegno per l’Amministrazione ai fini della sottoscrizione della proposta di contratto con il personale interessato.

Gli aspiranti convocati per profilo

Sono convocati i seguenti aspiranti, inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti:

GIORNO 21 NOVEMBRE ORE 9:00

PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO:

posizione n. 26 con punti 69,50 AMMENDOLA ANGELA LOREDANA incaricata su part-time;

posizione n. 28 con punti 69,16 RACOBALDO NADIA incaricata su part-time;

posizione n. 30 con punti 64,53 SERGI MARIA CRISTINA

dalla posizione n. 31 con punti 63,55 SCAGLIONE SILVANA

alla posizione n. 33 con punti 62,40 SORLETE CATERINA

GIORNO 21 NOVEMBRE ORE 9:00

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO:

dalla posizione n. 168 con punti 45,00 FRAZZETTA GIUSEPPE

alla posizione n. 178 con punti 42,00 NASTASI GIUSEPPE

Le nomine saranno effettuate fino all’esaurimento dei posti, secondo le modalità di cui alle note MIUR prot. n. 24306 del 1° settembre 2016, con il supporto organizzativo dell’Ufficio Scolastico Regionale secondo quanto previsto dalla Legge n. 333/2001.