Reggio senz’acqua, i consiglieri FI: ‘Brunetti e Barreca si dimettano’

“I reggini sono allo stremo, la situazione della carenza idrica in città non è più sostenibile”.

È quanto dichiarano i consiglieri del gruppo Forza Italia del Comune di Reggio Calabria, Federico Milia, Antonino Caridi, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari sulla situazione drammatica della carenza idrica: i disservizi, ben noti da molti anni e che, soprattutto in estate, causano gravi disagi a tutta la cittadinanza, dalle famiglie con bambini, agli anziani, alle attività commerciali nel settore della ristorazione e alberghiero, anche quest’anno stanno mettendo a dura prova la resistenza dei cittadini.

“Sono anni che, soprattutto d’estate, ci sono gravi carenze idriche nelle case dei reggini e ogni volta c’è sempre una scusa diversa: la siccità, i danni dolosi agli impianti per irrigare i campi, i furti” affermano i consiglieri.

“Nel mese di gennaio il consigliere comunale delegato al settore idrico, Francesco Barreca, annunciava in pompa magna alla stampa la messa in campo di 2 milioni di euro, grazie al masterplan del Pon Metro, per la

rifunzionalizzazione di pozzi, serbatoi e impianti elettrici, nonché la messa a disposizione, in casi di emergenza, di due autobotti da 14 mila litri complessivi, con consegna di inizio lavori nel mese di marzo”.